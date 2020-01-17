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內埔警+美和科大產學合作催生反毒微電影　戲劇張力強

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記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局與轄區美和科技大學合作，創作微電影，強調校園毒品的防制工作，除了延續毒品防制工作的宣導外，更望盼民眾能瞭解警察在毒品執法及教育的用心。

▲屏東縣內埔警分局與轄區美和科技大學合作，創作微電影，強調校園毒品的防制工作 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔警分局與轄區美和科技大學合作，創作微電影，強調校園毒品的防制工作 。（圖／記者陳崑福翻攝）

內埔警分局說，近年來，由於網路日漸發達，造成新興毒品的氾濫，青少年取得毒品管道多元，另因新興毒品的價格較傳統毒品便宜，又以客製化、色彩鮮豔方式，引誘青少年吸食並降低罪惡感，成為社會治安的一大隱憂。因此與美和科大合作，拍攝「人生不能重來，拒絕毒品是你唯一的選擇」反毒微電影。

為求逼真，拍攝個場景遍及加油站及KTV包廂，並模擬各種可能誤觸毒品的情境；更在轄區內埔老街狹窄的青花巷展開激烈追逐戰。參與拍攝的員警表示，拍攝時一點都不做作，因為是警察的「日常」，看到螢幕中的自己更是興奮。

16日內埔警分局與美和科大在內埔警分局舉辦首映會，學校校長翁順祥、學務長林昀生及導演翁守德老師等17名師生者都出席，希望表達學校對毒品防制工作的社會責任。

反毒微電影「選擇」，故事內容描述一名男同學在同校另一莫逆的男同學引誘下吸食毒品；與選擇拒絕毒品的未來，形成對比。不同的人生結果，吸食毒品的同學，最終被選擇拒絕毒品的從警同學逮捕。

微電影最後，由分局長蔡耀順以口白的方式，提出政府對於毒品防制的決心及對反毒的呼籲，希望青少年在面臨人生的十字路口時，能做出正確的「選擇」，勇敢拒絕毒品。

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