21歲噁男當街撲倒「92歲老奶奶」害慘死　裝無辜喊「褲子自己滑落才插進去」！

▲21歲男子性侵92歲老奶奶稱「褲子自己滑掉的」。（圖／翻攝自NYPD）

記者陳亭伃／綜合報導

紐約皇后區日前發生一起驚人的性侵案。一名21歲男子在路上看到正要過馬路的92歲老奶奶，經過一處人煙罕見的街道時，竟直接撲倒老奶奶，並且毆打對方、當街脫褲性侵。男子遭到逮捕時，荒唐的證詞提到「當時是因為褲子滑下來，才意外接觸到」連警方都感到不可置信。

根據英國《每日郵報》報導，21歲的里阿茲（Reeaz Khan）當時凌晨在街道上看到一名92歲的老婦人佛特斯（Maria Fuertes）準備過馬路到商店，因此尾隨過馬路之後，竟直接從後方撲倒，接著當街脫褲性侵老婦人，佛特斯當場受到驚嚇試圖想要掙脫，卻遭到毆打。直到路人發現佛特斯時，她已經身受重傷，肋骨斷裂、胸部、頸部都有重傷。

佛特斯立即被送往醫院後，過沒多久就因為傷重不治，警方循線逮捕到兇嫌里阿茲，他在製作筆錄時，說出一段令警官相當震驚的話，「我是看到老奶奶跌倒，想要上前幫助，卻沒想到因為褲子突然滑落，所以生殖器官才不小心插進去，都是因為無法控制的衝動」。

Thanks to the hard work and dedication of the @NYPD106Pct Detectives and Queens South Homicide Squad, I’m pleased to announce that we’ve taken this suspect into custody. https://t.co/YPoSkH1A8T — Chief Rodney Harrison (@NYPDDetectives) January 10, 2020

然而調查人員調閱監視器發現，佛特斯案發當時正準備過馬路，沒想到卻被里阿茲襲擊，完全反應不及就被當街性侵。當地人對於這起案件感到相當震驚，因為佛特斯幾乎每一天都會在同一條街上，買完貓罐頭後去餵食流浪貓，對於她的印象也都相當的好。

佛特斯的兒子表示，母親是一個非常善良的人，這一生都沒有傷害過任何人，最後卻因為這樣而離開。附近鄰居也表示，從小就認識佛特斯，聽到這樣的消息，非常令人難過。