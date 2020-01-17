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影／尪曬十年挑戰照！太太「穿越時空」神凍齡　超強巫術刷爆3萬讚：你是好隊友

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▲▼ 十年挑戰 太太神凍齡 。（圖／原PO授權提供）

▲太平山十年挑戰。（圖／原PO授權提供）

記者張嘉晏／綜合報導

去年各社群軟體超夯的「十年挑戰」（＃10yearschallenge）近日又漸漸流行起來，吸引網友們熱烈討論。一名男網友就貼出他與老婆在太平山的合照，十年下來歲月在他身上作用了不少，但太太彷彿凍齡穿越時空，幾近0變化的模樣讓網友們全看傻，驚喊「這是什麼巫術」、「情侶變父女」。

一名男網友在臉書「爆廢公社」貼出與太太的十年挑戰，只見兩人十年前後在太平山同個位置拍下紀念照，驚人的是，太太竟然完全沒什麼變，彷彿直接從十年前一秒穿越到現在，讓3.1萬人看傻。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 十年挑戰，太太神凍齡 。（圖／原PO授權提供）

▲▼ 十年挑戰，太太神凍齡 。（圖／原PO授權提供）

▲太太神凍齡！（圖／原PO授權提供）

只見原PO的身形明顯變得豐腴，頭髮也有些許花白，反觀太太頭髮依然茂密、皮膚也看不太到皺紋，歲月彷彿沒有在她身上留下任何痕跡。而驚人的對比也讓原PO自嘲表示，「老婆不老，我胖了也老了，這個不用說，我都已經知道。^^希望大家好好聊天。XD」

照片曝光後，網友們紛紛表示太驚奇，「老婆逆齡耶」、「夫妻都變得有成熟穩重感覺及氣質」、「右邊的人根本是換了吧XD」、「老婆不但不老，還越來越漂亮」、「男的變壯了，有厚實的肩膀了」、「情侶變父女」、「求老婆保養方式」、「這是什麼巫術」、「你那把殺豬刀太利了」。

其他網友則是大讚原PO一定是個神隊友，「想必是個好老公」、「這代表老婆過得幸福，沒有太操勞」、「有能力的男人才能讓老婆更年輕」、「代表你是好隊友喔」、「你把老婆照顧得很好，絕對是好老公」。

▼ 原PO原文、網友回應 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼ 原PO原文、網友回應 。（圖／翻攝自爆廢公社）

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