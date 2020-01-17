烏魚子微波10秒炸開！她看「黑灰產物」嚇傻　業者曝使用關鍵

記者鄒鎮宇／綜合報導

「蹦一聲，它爆炸了！」一名女網友表示，她把之前烤好的烏魚子從冰箱拿出，想說放入微波爐加熱食用，沒想到10秒後竟突然爆炸，嚇得她當場將微波爐停下。對此，業者表示，微波烏魚子會將內部的水分迅速變乾，根本就不好吃，建議民眾別這樣做。

該名女網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，她將之前烤過沒吃完的烏魚子從冰箱拿出，因為懶得使用瓦斯爐加熱，便用盤子裝著放進微波爐，預計1分鐘後就可以吃到熱騰騰的烏魚子。

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▲原PO的烏魚子微波10秒後炸開。（圖／翻攝爆廢公社）

沒想到，烏魚子剛放進去不到10秒，立刻傳出爆炸聲，嚇得原PO趕快打開查看，發現烏魚子的頭尾兩端炸開，顏色變成黃色，猶如爆米花一般。

網友看完紛紛留言，「我以為那個是烤地瓜」、「烤箱或是平底鍋煎一下就好了」、「一口氣爆掉成千上萬的蛋」、「高鹽分的東西只要微波就會容易爆，更何況它是蛋」、「烏魚子淋高粱，然後打火機點火讓他燒到乾就好」。

原PO也說爆開的烏魚子口感「超可怕，超級難吃」，只有中間完好的地方可以吃下肚，但依然難吃。對此，業者表示，微波爐會快速收乾烏魚子內的水分，讓其變硬，「口感就壞掉了」，建議加蒜苗或蘋果片，是最好吃的方法。



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