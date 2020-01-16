中國海警船訪菲律賓　雙方舉行首次海上聯合演習

▲大陸海警船在海上進行巡航任務。（圖／翻攝自大陸網站）

實習記者魯斯濱／綜合報導

14日上午，中國海警5204艦抵達菲律賓馬尼拉港15號碼頭，準備與菲律賓海岸警衛隊舉行首次海上聯合演習，這也是中國海警艦艇首次訪問菲律賓。菲律賓舉行了隆重的艦艇歡迎儀式。菲海岸警衛隊主要領導登上5204艦參觀，雙方進行座談交流。針對菲律賓近期的塔阿爾火山噴發，5204艦舉行了捐贈儀式，其中包含米、麵粉、食用油等儲備糧。

對中國海警5204艦到訪菲律賓一事，中國外交部發言人耿爽15日在例行記者會上應詢時說，這標誌著中菲海警合作邁出新步伐，也歡迎菲律賓海警艦艇適時來中國訪問。

中國海警局局長王仲才少將，也隨團出席在馬尼拉舉行的中菲海警聯委員會第三次會議。



中國海警艦爲中國海警局海上執法船隻，配備有自衛武器，統一採用白色船體。本次出訪的中國海警5204艦，是中國自行研製生產的新一代718型海警巡邏艦，任務範圍在南海西沙海域。

該艦由七O一研究所設計，總體佈置偏向護衛艦，是中國海警現役部隊首型量產化的中型遠洋邊防巡邏艦艇。總長102米，型寬13.9米，型深5.7米，滿載吃水3.7米，滿載排水量2200噸，最大航速23節。主要武器為一座與054A型使用同款的HPJ-26型76mm速射艦炮、兩座與056型輕護使用同款的HPJ-17型30mm單管副砲、還有數挺重機槍架和水砲，是中國目前海警艦裡面最好的火力配備。