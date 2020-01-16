　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

中國海警船訪菲律賓　雙方舉行首次海上聯合演習

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼大陸海警船在海上進行巡航任務。（圖／翻攝自大陸網站）

▲大陸海警船在海上進行巡航任務。（圖／翻攝自大陸網站）

實習記者魯斯濱／綜合報導

14日上午，中國海警5204艦抵達菲律賓馬尼拉港15號碼頭，準備與菲律賓海岸警衛隊舉行首次海上聯合演習，這也是中國海警艦艇首次訪問菲律賓。菲律賓舉行了隆重的艦艇歡迎儀式。菲海岸警衛隊主要領導登上5204艦參觀，雙方進行座談交流。針對菲律賓近期的塔阿爾火山噴發，5204艦舉行了捐贈儀式，其中包含米、麵粉、食用油等儲備糧。

對中國海警5204艦到訪菲律賓一事，中國外交部發言人耿爽15日在例行記者會上應詢時說，這標誌著中菲海警合作邁出新步伐，也歡迎菲律賓海警艦艇適時來中國訪問。

中國海警局局長王仲才少將，也隨團出席在馬尼拉舉行的中菲海警聯委員會第三次會議。

中國海警艦爲中國海警局海上執法船隻，配備有自衛武器，統一採用白色船體。本次出訪的中國海警5204艦，是中國自行研製生產的新一代718型海警巡邏艦，任務範圍在南海西沙海域。

該艦由七O一研究所設計，總體佈置偏向護衛艦，是中國海警現役部隊首型量產化的中型遠洋邊防巡邏艦艇。總長102米，型寬13.9米，型深5.7米，滿載吃水3.7米，滿載排水量2200噸，最大航速23節。主要武器為一座與054A型使用同款的HPJ-26型76mm速射艦炮、兩座與056型輕護使用同款的HPJ-17型30mm單管副砲、還有數挺重機槍架和水砲，是中國目前海警艦裡面最好的火力配備。

ET快訊
ET民調／63.4％贊成罷免韓國瑜　44.2％後悔投他當高雄
「莒光甜心」勾已婚少校！清境跨年激戰　正宮破門氣炸
導遊「韓我真的投不下去」　她淚曝：小英上了我爸媽也失業了
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

世代交替！解放軍海軍首艘「萬噸大驅」南昌艦加入戰鬥序列

稱航空母艦過台海是「家門口訓練」　陸外交部：別大驚小怪

3萬噸「龍虎山艦」傳擦撞台灣貨輪　意外曝光最大兩棲船塢登陸艦

解放軍軍演越過海峽中線？中評社：這只是一條「默契線」陸方從未承認

引導光六飛彈快艇對敵射雄二飛彈　陸戰反特攻捍衛海疆

視導陸軍機步269旅　蔡英文：提升軍人尊嚴是我最重要責任

新竹基地營舍新建落成　沈一鳴任空軍司令大力爭取建設

三總超音波介入蛇咬傷治療　近3年手術率下降至0%

解放軍2019冬季將領大調整！吳喜鏵少將任職「福建省軍區司令員」

日俄聯合演習！　前往亞丁灣加強打擊海上恐怖活動

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

他神還原國中瞎妹參加畢業旅行 偷換房間、車上卡拉OK超懷念！

宣美表演遇暴雨…要求「撤掉遮雨棚」　跳一半「脫衣」陪觀眾一起濕！

3年未調！豪大雞排漲到75元 業者回應：因基本工資增加了

霸氣新娘「辣丟衝鋒槍」不扔扇！親友笑噴：希望不要常常撿到槍

半熟蛋嫩牛排丼、起司瀑布炸雞　激推超罪惡逢甲大學口袋美食！

引導光六飛彈快艇對敵射雄二飛彈　陸戰反特攻捍衛海疆

視導陸軍機步269旅　蔡英文：提升軍人尊嚴是我最重要責任

新竹基地營舍新建落成　沈一鳴任空軍司令大力爭取建設

三總超音波介入蛇咬傷治療　近3年手術率下降至0%

解放軍2019冬季將領大調整！吳喜鏵少將任職「福建省軍區司令員」

日俄聯合演習！　前往亞丁灣加強打擊海上恐怖活動

中國海警船訪菲律賓　雙方舉行首次海上聯合演習

芬蘭斥資448億打造4艘「博騰級巡邏艦」　具備破冰、防空、反艦、反潛能力

永和變態「冒充FHM」誘拍大尺度！拉褲露臀給1000元　疑犯圖曝光

我女子棒球世界第3！僅次日、加　大陸等6國首度上榜　

CBA／劉錚擺脫前場低迷　廣廈35分打爆江蘇

大陸總人口突破14億！　65周歲以上老人「佔12.6%」

冰箱要常駐什麼…他喊「沒蛋塔就浪費」！網點名這2樣：家裡一定必備

Google台「第一號員工」簡立峰月底退休　營運將轉多主管制

華聞快遞／大興機場自貿片區推81項制度創新清單

春節安全維護治安工作今晚上路　金山警加強擴大威力掃蕩

ARMANI CINEMA 快閃店今開跑！女主角試妝服務、話題唇彩先入手

拿球棒毆捕手罰則出爐　羅梅洛遭禁賽20場

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

軍武熱門新聞

陸戰引導光六飛彈快艇射雄二

解放軍吳喜鏵少將任職「福建省軍區司令員」

總統：提升軍人尊嚴是我重要責任

新竹基地營舍落成沈一鳴大力推動

超音波介入蛇咬傷減少開刀風險

陸海警艦艇首次訪問菲律賓

芬蘭斥資448億打造4艘「博騰級巡邏艦」

日俄聯合演習　打擊海上恐怖活動

射程2000公里！地對地雲峰飛彈啟動量產

美軍證實UFO影片為「國家機密 」

F-16V演練6分鐘緊急升空！

美媒列美軍火庫7大最強武器　5種跟核武有關

印尼中國船艦南海對峙照曝光

星光部隊在台傘訓受傷 曝兩國軍事交流

更多熱門

相關新聞

武漢肺炎　越南峴港機場發現2起疑似病例

武漢肺炎　越南峴港機場發現2起疑似病例

越南衛生部表示，傳染疾病監控系統14日在中部峴港國際機場首度發現2個「武漢肺炎」疑似病例，2人來自中國武漢市，患者已隔離觀察治療並採樣送檢。

印度列車相撞8車廂脫軌至少20傷

印度列車相撞8車廂脫軌至少20傷

台海若開戰雙方都要付出巨大代價

台海若開戰雙方都要付出巨大代價

嚴防武漢新型肺炎　美發旅遊警示

嚴防武漢新型肺炎　美發旅遊警示

中美貿易戰火拼暫告段落　機器人與自動化產業有望反彈

中美貿易戰火拼暫告段落　機器人與自動化產業有望反彈

關鍵字：

大陸軍事海軍菲律賓南海東南亞要聞大陸軍武

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

老公腦幹出血！妻放棄CPR...提「1請求」醫淚崩

福原愛隱瞞孩子2件事！住台灣不說中文

踩防盜窗上大掃除！37歲女5樓墜下慘死

科技富豪日本偷情　老婆：我選擇放下

21公斤吳花燕醫院過世…弟弟回應了

快訊／陳師孟請辭監委！獲蔡英文核准

勇者試喝「5毒蛇酒」：沒掛急診硬整天

EXID哈妮「招牌瀏海」消失！近況曝光

57歲馬景濤當婚禮歌手…現身農村！商演價132萬

爆韓國瑜不喝酒睡不著　謝金河道歉

小蠻和邵翔回老家過年「從沒洗過碗」

高雄新開幕吃到飽2人同行1人免費

陽台袋子頻掉落　夫妻見真相心軟

暴瘦意外確診胰臟癌　醫提3大晚期症狀

更多

最夯影音

更多
買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助
既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面