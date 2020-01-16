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武漢肺炎　越南峴港機場發現2起疑似病例

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▲▼武漢肺炎病原體確認為「新型冠狀病毒」。（圖／翻攝自觀察者網）

▲武漢不明原因肺炎爆發。（圖／翻攝自觀察者網）

文／中央社

越南衛生部表示，傳染疾病監控系統14日在中部峴港國際機場首度發現2個「武漢肺炎」疑似病例，2人來自中國武漢市，患者已隔離觀察治療並採樣送檢。

越南「青年報」新聞網站15日報導，上述2名旅客從中國武漢市出發，14日在峴港國際機場（Da Nang）入境越南時，經體溫檢測發現他們有發燒等症狀，醫療人員立即進行隔離觀察與治療，採樣送檢，並列出曾與這2人接觸的人員名單。

報導指出，越南衛生部接獲通報後成立了工作小組前往峴港市配合加強防疫工作。

峴港市疾病監控中心主任孫室盛（Ton That Thanh）15日表示，上述2名疑似患者中，孩童病患經診斷判定是因飛機上溫度變化引起體溫升高，已停止觀察。另一名疑似病患為成人，峴港市醫院檢驗結果顯示這個人沒有肺部相關疾病，不過仍需等待其他醫療機構檢驗結果出爐，才能依照程序解除隔離。

中國湖北省武漢市上月底爆發不明肺炎，引起各國關注。病原體初判為新型冠狀病毒，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群疫情的禍首屬同一家族。世界衛生組織（WHO）已命名為2019-nCoV（2019新型冠狀病毒）。

截止12日，武漢市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例仍維持在41例，已出院6例，在治重症7例，死亡1例，其中1起為夫妻檔雙雙感染。

世界衛生組織14日表示，引發武漢肺炎疫情的2019新型冠狀病毒發生「有限度」人傳人情況，主要是家人間的小規模群聚感染，但疫情有可能擴大蔓延。

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