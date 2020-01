印度「特快車撞貨運列車」8車廂脫軌至少20傷　受傷人數恐再攀升

Odisha: Seven coaches derailed and several people injured after Lokmanya Tilak Express hits a guard van of a goods train near Salagaon at about 7 am today. pic.twitter.com/5w6xRXOzF7 — ANI (@ANI) January 16, 2020

記者詹雅婷/綜合外電報導

印度東部奧里薩邦(Odisha)城市克塔克(Cuttack)上午7時左右,當地Lokmanya Tilak Express特快車撞上貨運列車,導致8節車廂脫軌,造成至少20人受傷。目前已知事發當下的天氣狀況不佳,濃霧導致能見度大幅降低,受傷乘客則被緊急送醫接受治療,外傳全數傷者均已脫離生命危險。

綜合印度媒體NDTV等報導,該起脫軌事件發生在Salagaon火車站與Nergundi火車站之間,事發後,鐵路事故醫療救援車隨即趕抵現場處理,已知至少4人傷勢嚴重。當地官員證實,現階段並未傳出人員死亡消息,但受傷人數可能進一步攀升。

據了解,該列特快車上約莫有400名至450名乘客,當局事後利用巴士疏散人潮至其他地方。

8 Coaches of Mumbai-Bhubaneswar Express Derail in Odisha’s Cuttack, Several Injured https://t.co/UNvXNm6s3j pic.twitter.com/U0mn5I7W3w — Dailyanjal (@dailyanjal) January 16, 2020