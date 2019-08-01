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3萬噸「龍虎山艦」傳擦撞台灣貨輪　意外曝光最大兩棲船塢登陸艦

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▲大陸071型兩棲船塢登陸艦「龍虎山號」。（圖／翻攝微觀鷹潭）

▲大陸071型兩棲船塢登陸艦「龍虎山號」。（圖／翻攝微觀鷹潭）

記者魏有德／綜合報導

高雄籍貨輪友泰一號昨（31）日晚間於金門料羅港南東方海域與大陸軍艦擦撞，由於該艦並未開啟「船舶自動辨識系統」（AIS），加上天色昏暗，無法確定此軍艦身分，但有消息指出，事件中的大陸軍艦或為交付後從未公開亮相的071型兩棲船塢登陸艦「龍虎山艦」，舷號980。

▲龍虎山艦服役前。（圖／翻攝新浪軍事）

▲龍虎山艦服役前照片。（圖／翻攝新浪軍事）

「龍虎山艦」於2018年9月在上海命名授旗，是大陸海軍第5艘服役的071型兩棲船塢登陸艦。據江西鷹潭市官方消息，龍虎山艦艦長210公尺，型寬28公尺，滿載排水量29000餘噸，是大陸自行設計建造的世界最大兩棲戰艦，同時是噸位僅次於航母的海軍大型艦艇。

這艘龍虎山艦自服役以來，未曾在大陸相關軍事新聞中曝光，始終保持神秘而低調的地位，再加上排水量與之前四艘服役的071型兩棲船塢登陸艦相比，從25000噸直上29000噸，內部構造及乘載量大增，引發外界好奇。

▲大陸071型兩棲登陸艦上的726型氣墊登陸艇。（圖／翻攝新浪軍事）

▲大陸071型兩棲登陸艦上的726型氣墊登陸艇。（圖／翻攝新浪軍事）

官方數據顯示，071型船塢登陸艦能承載800人的海軍陸戰隊一個營和大約二十輛兩棲裝甲車。如果是擔任兩棲突擊任務，071型可以釋放至少4艘150噸左右的726 / 726A型氣墊登陸艇，並裝載大陸99式、96式主戰坦克。此外，071船塢登陸艦還包括兩個大型機庫和一個駕駛艙，供兩架直8（Z-8J）直升機同時起降。

▲071型兩棲船塢登陸艦甲板可供兩架直8直升機同時起降。（圖／翻攝微觀鷹潭）

▲071型兩棲船塢登陸艦甲板可供兩架直8直升機同時起降。（圖／翻攝微觀鷹潭）

龍虎山艦服役後，大陸兩棲船塢登陸艦總噸數將破10萬噸，等同於一艘航空母艦的排水量。在071型出現前，大陸僅有072型傳統坦克登陸艦，而071型可看作是大型海上移動式基地，堪比世界最強的美國兩棲投送能力。

▲服役於南海艦隊的071型兩棲船塢登陸艦井岡山艦。（圖／翻攝微觀鷹潭）

▲服役於南海艦隊的071型兩棲船塢登陸艦井岡山艦。（圖／翻攝微觀鷹潭）

據大陸海軍命名規則，所有兩棲運輸艦都以中國名山為名。目前服役的5艘071型兩棲船塢登陸艦為南海艦隊崑崙山艦（998）、井岡山艦（999）、長白山艦（989）及東海艦隊的沂蒙山艦（988）和龍虎山艦（980）。
 

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