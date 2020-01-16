影／控「年前毀約」！台中60名熊貓外送員市府前抗爭　勞工局：不可漠視勞工權益

記者李忠憲、陳羿妏／台中報導

foodpanda熊貓外送平台因調降薪資，造成許多外送員不滿，外送員16日於北中南三地發起罷工活動，而上午台中市政府前方有60多位外送員前往聲援，此次罷工將會和資方表明5大訴求，但工會表示，若雙方沒有達成共識，將不排除有進一步的抗爭行動。

▲foodpanda外送員台中市府前罷工抗議。（圖／記者李忠憲攝，以下同）

16日一早，眾多熊貓外送員自行騎機車前往台中市政府集合，他們高舉著「抗議年前毀約，希望勞工局為我們爭取權益」的白色布條，希望可以向政府傳達勞工心聲，目前位於中彰投三地9000多名外送員，其中加入自救台中會共500多名，今到場聲援的則有60多位。

台中市勞工局派出勞動基準科科長曾傳銘接受熊貓外送員遞交的陳情書，其中陳情內容包括：熊貓資方將每趟外送費從70元砍到剩下57元；取消外送員排班互相支援制度；遠程獎勵金從30元變成20元；取消特殊天候的出勤獎金，如下雨天、颱風日等。

台中自救會代表劉雲程說，這樣片面的更改將嚴重影響外送員收入，加上年關將近，希望勞工局能協助他們。勞工局則表示，無論僱傭關係或是承攬制度，如果沒經過雙方同意，資方不片面更動本來說好的薪資，認為外送公司不可漠視勞工權益，將會盡全力協助外送員及資方有良好的溝通，維持良好的勞動條件和環境。



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