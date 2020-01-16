變相砍薪「生活費都沒了」！熊貓外送員罷工街頭怒吼：我們用生命在換錢

▲foodpanda熊貓外送內湖罷工。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

美食外送平台foodpanda無預警公布「薪資調整方案」，新制強調將保障外送員擁有更穩定收入，但外送員實際計算後認為根本是變相減薪，今（16）在全台各地怒發起罷工行動。其中，內湖罷工現場約有10人出面發聲，一名范姓外送員說，「公司薪資一直減、政策一直改， 我們是用生命在換錢。」並透露新制實施預估1個月少了將近2至3萬元。

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▲foodpanda強調新制提供更多單量（圖／翻攝自foodpanda官網）



foodpanda發出的「調整報酬結構」中寫道，每位外送員每小時將增加30%單量，以提升整體報酬，而每單收入計算方式改為單件金額40-45元加上廣告費用10元、接單獎金5元及件數獎勵，基本一單薪資60元起跳，不過相較原1單有70元收入，直接被砍10元，另累積接單還要滿200件才有500元獎金。就有外送員整理「新制」、「舊制」薪資計算表，若是半個月約跑350單，舊制可領26,900元，新制則僅剩22,000元，整整少了4,900元，換算成1個月直接少了近1萬薪資。

▲熊貓外送員范揚達受訪。（圖／記者林敬旻攝）



foodpanda片面調整薪資結構動作讓外送員十分火大，紛紛於全台各地發起罷工行動，罷工預計從今天中午11點開始到傍晚5點。《ETtoday新聞雲》直擊內湖罷工狀況，約莫10點40分左右陸陸續續有外送員到場，11點已有10人左右響應，但僅有2名外送員願意挺身發聲。

跑了4年的熊貓外送員范揚達表示，「覺得公司減薪很不公平，且沒有任何預告隔天就發布簡訊消息。」他指出若以1個月接下1000單左右，舊制可領8萬多，但換算新制卻只剩6萬多，再加上額外獎金需要接單率達90％以上，「不管多遠多近都要去。」沒有拒單權利。范揚達直言，「公司薪資一直減、政策一直改，我們是用生命換錢，現在1單60跑3、4公里，但以前1單110元也是跑3、4公里，當然會有這些訴求啊。」

▲熊貓外送員林家瑋。（圖／記者林敬旻攝）



另一名熊貓外送員林家瑋表示，新制上路每月薪資少了將近2萬多，「油錢、車子保養費等剛好全部打死，連生活費都沒了。」他指出公司對於罷工態度十分消極，僅用這是公司政策回應，十分無奈。至於今天似乎沒有什麼外送員現身罷工，他則說今日大約釋出了3000多個班，如果是平常絕對是一個不剩，「有些人就當放假，一天不跑。」後面會看工會如何決定再選擇是否跟進。

▲foodpanda片面調整薪資結構動作讓外送員十分不滿。（圖／記者林敬旻攝）



foodpanda勞資雙方預計下午3時召開首次協調會，外送員6位代表出席，此次提出5大訴求中有拒絕預儲，拒絕付錢買工作、儘速解決錢包錯帳，欠款問題、外送平台需符合台北市外送平台自治條例、確立熊貓為完全承攬制，落實承攬精神、工會代表與熊貓公司每月需召開會議溝通意見，最後強調雙方若未能達成一定共識，未來不排除會有進一步抗爭行動。



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