學測英文勝敗關鍵「閱讀測驗、作文」　補教師：整段懂七成就可作答

▲大學學測17、18日登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

學測在即，很多學生心情也越來越緊張，針對學測英文科的考前重點，補教師指出，閱讀測驗及手寫作文題是得分的勝敗關鍵，尤其閱讀測驗她建議考生，遇到看不懂的字彙，不要緊張，先做記號再往下讀，因為若是重要的、一再重複的字，後面一定會出現相關的解釋或同義字，整段可以瞭解七成左右其實對於作答已經很有幫助了。

補教師蔣玹指出，考前最重要的就是先熟背5000單字，真的背不起來，至少傳統舊制的3500單要熟悉，作答時建議先刪去不可能的選項，而這幾天寫的考古題中出現的單字也都要記熟認得，這對作文以及文意選填都會有幫助，另外，也要注意單字會搭配的片語，同學不用過度驚慌，刪去不可能的選項後，要選對機率大增。「當然也要小心自己眼睛業障重」，她舉例幾個單字，carve / crave、simulate/ stimulate、imitate / intimate、despite / despise，千萬不要傻傻分不清楚。

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蔣玹說明，選擇題也最常考連接詞／介係詞／分詞構句／關代，建議考生多回頭複習檢討寫過考卷錯的題型，另外，綜合測驗的題型首重學生的文法觀念，建議考生一定得再次複習並熟悉基本文法與句型，例如時態、分詞、關係代名詞、關係副詞、不定詞與動名詞幾乎每年必考，在此失分會相當可惜。

▲補教師指出，閱讀測驗及手寫作文題是英文得分的勝敗關鍵。（圖／記者林敬旻攝）

至於文意選填部分，蔣玹建議，看到考卷時一定要先把詞性標出來，無法掌握的詞性絕對是答錯的主因，文意選填中，題目及選項間都有規則及前後文線索可循，答題時考生可以依照詞性，搭配基礎文法來縮小選擇範圍。

此外，蔣玹提醒，考試時要特別注意當一個單字有不同詞性，或一詞多義時，往往是文意選填易考的陷阱，像是，produce (n.) 農產品 / surface (v.) 浮現 / schedule (v.) 計畫 / picture (v.) = imagine，appeal /pride在大考中此兩字皆考過大家不熟悉的詞性，導致很多人失分，建議重頭念過一次所以單字的詞性，考試當天不確定的詞性就先假設都有，選項中有連接詞則注意逗號位置以及句首句尾。

而針對第一大勝敗關鍵的閱讀測驗，蔣玹說，遇到看不懂的字彙時，不要緊張，先做個記號再往下讀，因為若是重要的、一再重複的字，後面一定會出現相關的解釋或同義字。通常繼續往下看後，就能依前後文和文意猜測；是不重要的單字，略過即可。要注意，在閱讀測驗中，句型文法都不是重點，個別單字也不會影響，真正會影響的是整段的大意，整段可以瞭解七成左右其實對於作答已經很有幫助了。

但若答題時遇到不太確定的選項的時候，蔣玹說，千萬不要憑著印象亂選，而是回去之前特別標記的地方再詳讀一次。要注意，閱讀測驗有四個選項，重點是圈選出「最佳的」答案，有一些選項可能屬於「次佳的」、「合理的」，它們不見得算錯，但必須要選出能貫穿全文徹底符合的選項才行。

蔣玹也提到，手寫翻譯題，她建議考生，務必記住翻譯題重點就是先找出動詞主詞以及不要遺漏副詞，翻譯只追求全對，務必寫簡單確定會拚的單字絕對不冒險寫不確定的單字。答題步驟：(1) 畫出考點 (主詞動詞) (2) 排列成正確英文句型 (先寫主詞，後寫動詞，時間地方副詞丟最後)

▲補教師指出，考前最重要的是熟背5000單字，作答時也建議先刪去不可能的選項。（圖／記者許展溢攝）

最後，針對勝敗關鍵第二的作文手寫題，蔣玹說，每個人對好作文的定義不同，寫作文考生盡量寫自己擅長的句型確定的用法，不要有一種「即使不太確定我也一定要寫某個句型，因為我覺得會高分」的心態，以四格漫畫跟書信為例，她建議考生可以套用抒情文模板，論說文等套用一般萬用句型模板，注意模板跟自己寫的比例的拿捏，模板佔的最多比例不宜高過1/3，另外，前面大題出現的單字也可以挑選一些適合的放在作文裡，因為是大考老師選出來的，保證是學測單字而且有水準！

另外，蔣玹也建議，關於看圖寫作，雖然連環式漫畫為大宗，但為了小心起見，請考生在考前最後幾天至少練習過1篇四格，1篇單圖寫作，以及1篇書信跟論說文。時間若允許，考生也可以把所有自己寫過的作文重新謄寫一遍，找出自己最容易犯的拼字錯誤和最常被閱卷老師糾正的文法，並加以改善，以及自己整理出萬用句型寫作重點。蔣玹再次提醒，考前最後幾天最重要的是時間的控制還有手感，剩下幾天把所學都用上，希望都可以考到好成績。

