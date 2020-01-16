便秘3天睡前想再試試！　「咚」一聲昏倒在馬桶旁猝死

▲便秘用力屏氣時，容易出現心肌嚴重供血不足而猝死的情形。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

浙江溫州一名患有冠心病、高血壓的72歲老翁便祕3天後，正當他再次嘗試排便時，突然昏迷在廁所，送院後不治。醫生表示，老翁猝死原因是因為上廁所時太用力所致，因為心臟超音波顯示心臟有破裂情形。

據《香港01》報導，事件發生在7日晚上，72歲的朱伯伯已經3天沒排便，晚上睡覺前他進廁所想再試試看。在數分鐘後家人聽到「咚」一聲，推門一看，發現朱伯昏迷在馬桶旁，經搶救後證實身亡。醫生向家屬交代朱伯猝死的原因，指朱伯排便時太用力，出現心臟破裂，導致猝死。

另外，有內科護士也表示，她與同事曾遇到幾個排便時在廁所猝死的案例。例如一個70歲老伯曾因心肌梗塞入院，當時護士已經提醒他排便時不要太用力，但老伯及家人並沒在意，在住院第4天，老伯於排便後，由於過於用力導致心率下降及心臟驟停，最後搶救無效不治。

溫州市中心醫院心內科主任醫生賈珠銀表示，在廁所大小便時，特別是便秘和憋尿用力屏氣時，會使胸腔內壓急劇升高（胸內壓經常升高40 mm Hg以上），強烈刺激迷走神經，抑制心臟的電傳遞，可導致心率減慢，隨後出現血壓劇降，甚至出現心肌嚴重供血不足、致命性的心律失常、心臟停跳。