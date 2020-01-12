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相信「生吞鱔魚」可治便秘…勇男直接吞2條「腸道慘遭撕咬穿孔」命危了

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▲▼相信生吞鱔魚可治便秘　勇男吞2條命危了。（圖／翻攝自看看新聞）

▲2條活鱔魚在男子的腹部撕咬亂鑽。（左圖／翻攝自看看新聞，右圖／示意圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

江蘇省南京市一名51歲男子因為聽信「生吞黃鱔（又稱鱔魚）能治便秘」的偏方，於是生吞2條50公分長、3公分粗的活鱔魚，沒想到便祕不僅沒改善，腹部還劇烈疼痛到無法忍耐，只好趕快至醫院急診。醫師利用電腦斷層掃瞄後傻眼地說，鱔魚在腸道內瘋狂亂鑽還撕咬出2公分的孔洞，情況十分危及。

據《看看新聞》報導，男子當時正在南京市工地工作，9日中午，他因為腹痛難耐被同事送到當地醫院急診室治療。經過醫師詢問後，男子才表示，自己8日生吞了2條活鱔魚，希望能夠藉此治療慢性便秘和前列腺炎，不料卻出現嚴重的腹痛症狀。

▼鱔魚雖然頭骨斷裂，卻仍在男子腸道內掙扎。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼相信生吞鱔魚可治便秘　勇男吞2條命危了。（圖／翻攝自看看新聞）

他還透露，原先以為過段時間就會好，因為自己是外縣市過來工作的人，家裡並沒有親人在身邊照料，所以就不想太多事，結果忍到第二天就痛到受不了了。外科副主任醫師孫海艦檢查後十分震驚，因為患者已經出現腸道穿孔、瀰漫性腹膜炎、感染性休克的狀況，情況十分危急。

孫海艦說，「患者靠近下腹部的腹腔裡面，有2條很粗的黃鱔（鱔魚）正在游移，當醫療團隊取出來以後繼續探查器官各處時，發現乙狀結腸附近，距離腹膜大概10公分的地方有一個接近2公分的穿孔。」他無奈表示，因為鱔魚吞進去是活的，人的腸道又比較薄弱，因此被撕咬後就容易鑽出孔來。

▼經過搶救後，男子仍未脫離險境。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼相信生吞鱔魚可治便秘　勇男吞2條命危了。（圖／翻攝自看看新聞）

報導指出，經過手術治療後，男子被轉往加護病房繼續治療，目前尚未脫離險境。不過有網友看完後卻說，生吞50公分的鱔魚有很大機率噎住致命，懷疑案情並不單純，「我覺得不太可能從上面的口吞下去的」、「又一個被自己蠢死的」、「這是瘋了嗎？無法想像有人信這個」、「如果真的是從後面來，那我只能說這男的勇氣可嘉...」。

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