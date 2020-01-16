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妯娌鬧不合！為了花童裝…梅根「太有主見」 凱特淚灑試衣間

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▲▼凱特王妃與梅根王妃屢傳不合。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱特王妃與梅根王妃屢傳不合。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

哈利王子（Prince Harry）與梅根王妃（Meghan Markle）日前宣布，決定卸下王室資深成員身分，原因引發猜想，尤其梅根與凱特王妃「妯娌不合」的傳言也不絕於耳。先前不只一次傳出兩人互不熟識，個性奔放的梅根甚至曾因太有主見，讓凱特當場落淚。

自從梅根嫁入皇室後，媒體一直很關注她與嫂嫂凱特的互動，《每日郵報》指出，當年哈利大婚前夕，夏綠蒂公主在試穿花童禮服時，梅根似乎比較有主見，而剛生完路易王子的凱特則比較情緒化，因此覺得備感壓力，直接在試衣間哭出來。

哈利夫婦在去年12月從肯辛頓宮，搬到40公里外溫莎莊園的浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage），不少人認為背後原因就是梅根和凱特的互動有問題。

▲▼凱特王妃與梅根王妃屢傳不合。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱特王妃與梅根王妃屢傳不合。（圖／達志影像／美聯社）

哈利夫婦發出「離宮」聲明後，《星期日泰晤士報》報導，威廉王子對於哈利的決定相當痛心，「我一輩子纏著我的弟弟，如今再也不會了，我們是分開的實體，我很難過。」其實，威廉王子在2019年初，就曾坦承兄弟兩人已走在不同的道路上；外媒《鏡報》指出不只兄弟之間不合，梅根、凱特在WhatsApp也有長達半年沒有對話。

梅根在加入英國王室前是美國的模特兒與演員，性格本來就比較追求自由。王室作家尼科爾（Katie Nicholl）則認為，梅根希望能跟威廉夫婦做出區別，「他們將撼動傳統，將推動王室的界限。」

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