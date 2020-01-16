哈利、梅根退出皇室「還俗成凡人」　怕成下一個黛安娜…怒告八卦媒體！

▲哈利及夫人梅根。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

英國皇室的家庭問題，在13日的家庭會議中，哈利王子與女王伊莉莎白二世達成共識，將以「過渡時期」解讀兩人的訴求，並暫時同意兩人這段時間往返英國與加拿大。對此外界分析，哈利與梅根之所以迫切想要卸下皇室光環，主要因為不希望自己的家人步上黛安娜的後塵。

根據英國《衛報》報導，去年因為英國《星期日郵報》（Mail on Sunday）刊登出梅根相關報導，且報導不實，加上又刊出梅根寫給父親湯瑪斯（Thomas Markle）的私人信件，當時哈利王子相當震怒，認為媒體對梅根已經是過分霸凌，甚至與對黛安娜生前的樣子一模一樣。

哈利因此控告該間媒體，然而日前星期天郵報的律師在倫敦高等法院表示，「一般民眾想要了解皇室生活，都會透過媒體報導了解，不僅是皇室成員的生活或是公共場合的舉止，更包括跟家人的互動。」此外，梅根父親可能將出席開庭，為星期日郵報作證。

法律專家指出，媒體的做法幾乎沒有勝訴的可能，因為即便是公眾人物也有權享受自己的私人生活，「私人生活需要保持私密性，就算要揭露秘密，也要有充分的理由」，認為梅根幾乎可以勝訴，問題就在於會得到多少賠償。

梅根的父親為美國一名攝影師，在2018年女兒婚禮上出現後，就成為大家追逐的焦點之一，但他卻多次爆料與梅根關係不好，接受八卦小報、雜誌採訪，並指控女兒拋棄。