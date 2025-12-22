　
公益 公益 互助 溫馨

2025歐德集團手護星願愛在花蓮　攜手愛心大使潘慧如、高聖恩 耶誕禮物偏鄉送暖

▲▼歐德集團,愛心大使潘慧如,高聖恩,偏鄉送暖。（圖／歐德集團提供）

▲2025手護星願前進花蓮光復鄉，右起與主席廖翊鈞、愛心大使潘慧如、歐德副總經理劉妙萍、小太陽理事長徐美玲、秀林鄉主席駱燕玲開心合影。

圖、文／歐德集團提供

「2025歐德集團 手護星願」日前攜手愛心大使潘慧如、高聖恩走訪花蓮光復鄉，捐贈千份耶誕禮物偏鄉送暖，與太巴塱國小、光復國小、小太陽關懷協會的孩子，一同歡慶聖誕節，溫暖孩子的心。

花蓮光復鄉及鄰近鄉鎮因為遭逢洪災侵襲，許多孩子一夕間失去心愛物品，從球具、球鞋、書包到保暖衣物，甚至連最基本的「衛生紙」，都成為他們的星願。歐德集團自 2008 年啟動，邁入第 18 年的「手護星願」活動，今年再度與「球芽基金」、「小太陽關懷協會」合作，募集千份耶誕禮物為孩子圓夢，更率領同仁前往花蓮了解他們的困境，親手把禮物送到孩子手上。

▲▼歐德集團,愛心大使潘慧如,高聖恩,偏鄉送暖。（圖／歐德集團提供）

▲手護星願愛心大使高聖恩（左三），與歐德集團同仁一同前往花蓮光復鄉，捐贈耶誕禮物送愛心。

受邀擔任愛心大使，也同樣是花蓮受災戶的台鋼雄鷹高聖恩表示：「能夠回到故鄉，圓孩子的夢，讓他很感動，謝謝歐德集團對家鄉的奉獻。」他也準備了簽名球、簽名帽送給母校光復國小的學弟們。

▲▼歐德集團,愛心大使潘慧如,高聖恩,偏鄉送暖。（圖／歐德集團提供）

▲愛心大使潘慧如（左一）與歐德同仁前往花蓮小太陽關懷協會，捐贈300雙球鞋與430份物資，為偏鄉孩子送上祝福。

同樣擔任愛心大使的藝人潘慧如說道：「300雙球鞋、430份保溫瓶，提供孩子最迫切的需求，給孩子充滿鼓舞的耶誕節，很開心能與歐德一起愛相隨。」

▲▼歐德集團,愛心大使潘慧如,高聖恩,偏鄉送暖。（圖／歐德集團提供）

▲花蓮光復鄉遭逢洪災侵襲，孩子失去心愛物品，歐德集團來到太巴塱國小捐贈球具、書包到保暖衣物，實現孩子星願。

致力偏鄉棒球教育的球芽基金理事長邱繼加表示：「今年花蓮的孩子歷經地震與洪災，身心都受到衝擊，感謝歐德集團伸出援手，幫助孩子重建信心，讓他們知道愛永遠都在。」

▲▼歐德集團,愛心大使潘慧如,高聖恩,偏鄉送暖。（圖／歐德集團提供）

▲高聖恩來到光復國小母校，準備簽名球帽送給棒球學弟，歐德集團也送上帽T，溫暖孩子的心。

小太陽關懷協會理事長徐美玲說道：「衷心感謝歐德集團對於孩子的星願使命必達，相挺到底。」

花蓮光復鄉代表會主席廖翊鈞、秀林鄉代表會主席駱燕玲也親自到場致上謝意，期盼未來有更多企業加入，持續支持地方重建。

▲▼歐德集團,愛心大使潘慧如,高聖恩,偏鄉送暖。（圖／歐德集團提供）

▲光復國小孩子拿到最開心的禮物，就是獲得歐德集團愛心大使高聖恩（右）簽名帽一頂。

歐德傢俱副總經理劉妙萍表示：「歐德長期深耕 ESG 與社會公益，透過手護星願、百閱計畫、百林計畫等行動，以企業力量、實際行動回饋社會，讓愛延續、希望不斷。」

2025歐德手護星願影片

歐德集團旗下品牌優渥設計延續「百閱計畫」的公益精神，攜手公部門改善教育與輔導環境，捐贈臺北少年觀護所系統家具、實木傢俱及orderfloor超耐磨木地板，讓老舊的輔導諮商室煥然一新，為青少年打造安全、溫暖的成長場域。

歐德集團愛心大使潘慧如高聖恩偏鄉送暖

