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偷師日本人年節送禮哲學！巧克力界LV推「桃花鼠」限定禮盒成爆款

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▲▼GODIVA鼠年禮盒。（圖／業者提供）

▲GODIVA順應農曆新年推出金鼠和桃花圖案的限量巧克力。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

新年迎接新氣象，許多人會在農曆春節前準備一份優質的新年賀禮，致贈給重要的對象表達感謝之意，然而送禮的眉眉角角很多，為了將心意完美傳遞至對方心坎中，該如何送得體又不失禮，使許多人面臨挑禮物的選擇障礙！這時不妨偷師最重視禮節的日本人「送禮哲學」，致贈頂級品牌的新產品絕對是最安全又厚禮數的好方法！今年有「巧克力界LV」之稱的GODIVA，在農曆春節推出金鼠和桃花圖案的限量新年巧克力，選作伴手禮贈送給想表達感謝、敬重的對象，肯定獲得盛讚，尤其滿載品牌各式各樣經典巧克力的豪奢系禮籃，相信能在眾多贈禮中脫穎而出，留下不凡印象。

▲▼GODIVA推桃花鼠禮盒。（圖／業者提供）

▲超奢華的GODIVA巧克力禮籃送禮相當氣派。

過去許多人在構思送禮選項時，總是會根據對方喜好挑選，既然是對方喜愛的事物，一旦送的等級不夠或款式重複，就容易讓送禮的美意大打折扣；或者送了鐘錶、雨傘、鞋子等，可能另有特殊含義的禮物，意外表錯情也很尷尬！因此日本流傳一個送禮小心法：贈送經典、口碑好的高級品牌所推出的最新產品，即可大幅降低送錯禮的失誤。

來自比利時的頂級巧克力品牌GODIVA，過去是許多人出國旅遊必採買的伴手禮，無論口味、外型上的奢華感受都相當討喜，且除了最暢銷的基本款巧克力，不定期推出的限量口味，屢屢命中送禮者想傳遞的心意，因此品牌歷久不衰，成為巧克力禮盒界的神級逸品，過年過節送禮相當大器，完全符合日式送禮哲學。

2020時逢農曆金鼠年，GODIVA推出印有「桃花鼠」限量新年巧克力禮盒系列，外包裝選用濃濃新年氣息的大紅色及高雅矜貴的豪金色為基調，透過簡約線條勾勒出桃花與金鼠外型，洋溢濃郁的佳節氣氛，令人一眼就愛上，希望透過「桃花金鼠」的吉祥之意，讓送禮者與收禮者都能在新的一年贏來好運。

▲▼GODIVA推桃花鼠禮盒。（圖／業者提供）

▲GODIVA新年巧克力禮盒用濃濃新年氣息的大紅色及高雅矜貴的豪金色為基調，洋溢年節歡樂氣氛。

在GODIVA巧克力上，也精心印上金鼠與桃花，將真摯的新年祝福寄於醇厚濃郁的巧克力中，讓每一顆吃進嘴裡的巧克力都能甜在心裡，讓整個新年唇齒留香，暖意濃濃。

年節即將到來，今年春節期間拜訪親朋好友，除了準備紅包，另外準備一份精緻高貴的GODIVA巧克力禮盒聊表心意，與眾人分享，勢必獲得滿堂彩，為自己贏得滿滿正能量，帶來一整年的好運。

了解更多GODIVA訊息：https://lihi1.com/S3Yg0/ettoday
 

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