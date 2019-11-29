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從北玩到南！《桂格5X不倒翁挑戰賽》街頭百人瘋挑戰

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▲▼ 桂格5X人蔘挑戰賽。（圖／品牌提供）

▲《桂格5倍蔘不倒翁挑戰賽》設置懸吊滑繩互動，讓參加民眾都直呼「超刺激」。（圖／品牌提供，下皆同）

消費中心／綜合報導

上週末的信義街頭非常不一樣！原來是桂格為宣傳新產品所舉辦的《桂格5X不倒翁挑戰賽》，現場民眾大量聚集、場面十分熱鬧，以不倒翁「屹立不搖」的構想，鼓勵民眾除了平日上班打拼事業，假日也要盡情放鬆玩樂，桂格「5X人蔘濃縮精華飲」隨時支援你，準備好迎接接下來的各種挑戰。

▲▼ 桂格5X人蔘挑戰賽。（圖／品牌提供）

▲現場出現打扮成蜘蛛人的挑戰者比著招牌手勢登場，引起民眾驚呼。

超刺激的不倒翁挑戰，滑行距離雖然短但難度可是不小，滑下的過程不僅要全身核心肌群用力，才能維持好飛踢姿勢，有些民眾可是嘗試了3、4次才成功，紛紛大喊:「看起來很簡單，但實際上去才發現需要一點技巧才能踹一次就踢倒。」知名網紅黃星瀚、張舒涵等人都到現場參與挑戰，甚至還有打扮成蜘蛛人的挑戰者驚喜現身，引起現場民眾暴動尖叫。黃星瀚表示，「距離雖然短但很刺激，滑下去壓力全被釋放掉了，很推薦大家來現場。」；而張舒涵則在滑完之後說，「我第一次挑戰失敗，還好第二次雪恥成功，但只要有參加就有獎品拿，真的很佛心。」，都紛紛在FB、IG上大讚「活動真的很好玩」。

桂格保健飲品養氣人蔘「5X人蔘濃縮精華飲」 系列，以5倍液態濃縮人蔘精華好吸收、隨撕隨飲的輕巧包裝，隨身攜帶超方便、撕開即刻飲用，迅速補充精神，符合現代人喜歡方便、有效率的需求，同時推出專為女性設計補充紅潤好氣色的「5X蜜人蔘濃縮精華飲」，以及專為男性設計隨時維持滿滿續航力的「5X蟲草人蔘濃縮精華飲」。更是讓大家上班有效率、下班也能玩得瘋，鼓勵民眾秉持「WORK HARD & PLAY HARD」精神享受生活，創造更多可能。

▲▼ 桂格5X人蔘挑戰賽。（圖／品牌提供）

▲桂格5X人蔘濃縮精華飲「即開即撕」的設計十分便捷。

錯過台北場的挑戰賽覺得惋惜嗎？別擔心，11月30日、12月1日 11:30-17:00在高雄夢時代也會舉辦《桂格5X不倒翁挑戰賽》。超刺激的不倒翁挑戰區，享受滑索的刺激同時飛踢障礙，宣洩平時的工作壓力，享受一個冒險刺激的下午時光，現場還有超Q人偶、手舉標語以及大型人蔘飲裝置藝術可借位拍照，還不手刀帶著朋友揪團一起來「發瘋」一下，讓桂格從南到北都陪著民眾「5倍蔘，給力人生」。

▼活動現場聚集超多民眾熱情參與，拿起手上加油棒替參賽者打氣。

▲▼ 桂格5X人蔘挑戰賽。（圖／品牌提供）

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