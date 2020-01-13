獨／立法院長內定游錫堃　蔡英文行政立法「鐵三角」成形

▲游錫堃。（圖／記者李毓康攝）

記者陳弘修／台北報導

2020大選落幕後兩天，據透露，總統蔡英文在行政院與立法院的「鐵三角」布局已經完成。立法院新會期將在2月1日開議，在民進黨取得61席過半優勢下，此次以不分區立委之姿進入國會的前行政院長游錫堃，已被蔡英文內定為立法院長，未來將與行政院長蘇貞昌充分合作，協助政府繼續向前進。

游錫堃過去曾擔任台灣省議會議員、宜蘭縣長、民進黨秘書長、行政院副院長、總統府秘書長、行政院長、民進黨主席等職務，未曾擔任過立法委員，但其府院黨與行政資歷豐富。

雖然游錫堃在2014年代表民進黨出征新北市長未果，但在輔選與相關任務需要他的時候，仍可以看到游錫堃認真、努力。以此次2020大選為例，從北到南，都可以看到游錫堃陪著立委候選人四處拜票、掃街的身影。

民進黨在此次總統與立委選舉雙贏，立法院拿下61席的過半優勢後，再度完全執政的蔡英文，13日中午約見蘇貞昌，表達感謝他過去一年帶領行政團隊的努力與成果外，也當場要蘇貞昌繼續擔任閣揆，同時尊重蘇貞昌在閣員上面的人事權。

而蘇貞昌回到行政院後隨即也召開臨時院會，除了按照憲政慣例走一遍總辭程序外，他也當場告訴閣員們繼續留下來一起打拼。換言之，短期之內，行政院團隊依舊是蘇貞昌帶領現任的部會首長，繼續推動在總統大選前已經上路或規劃中的政策與新法。

黨內人士分析，以游錫堃的輩份與資歷來看，雖未擔任過立委，但在社會聲望、社會形象與公信力的條件完備。至於素有「永遠的總召」之稱的柯建銘，在法案處理、立院黨團運作上手法相當嫻熟，且總能在立法院朝野當團中穿梭，扮演「和事佬」的角色，目前還是以擔任總召繼續領導民進黨團為最好的戰鬥位置。

▲游錫堃。（圖／記者陶本和攝）

另一方面，立法院新會期將在2月1日開議，對於立法院長人選，蔡英文也已經心中有譜，希望由游錫堃出馬角逐國會龍頭寶座，在行政與立法互動上與舊識蘇貞昌搭配，協助蔡英文繼續領導政府。

據內情人士透露，蔡英文屬意游錫堃擔任立法院長的規劃，13日也已經有黨政核心收到相關訊息。

事實上，在總統大選開完票後，就有內情人士分析，以游錫堃的輩份與資歷，雖未擔任過立委，但在社會聲望、清廉形象與公信力的條件完備，的確是民進黨在立法院龍頭之戰中的理想人選。

至於素有「永遠的總召」之稱的柯建銘，黨政人士則認為，柯建銘在法案處理、立院黨團運作上手法相當嫻熟，且總能在立法院朝野當團中穿梭，扮演「和事佬」的角色，在新國會中還是以繼續擔任總召，領導民進黨團為最好的戰鬥位置。

在立法院副院長部分，目前以剛連任立委成功的蔡其昌續任的機會最大，一來在於蔡其昌為民進黨內中生代代表，二來是在過去四年擔任副院長期間，蔡其昌在議事專業上的成熟度有目共睹，沒有必須更換的理由。另外，蔡其昌在台中地方深耕已久，基層服務獲地方信賴，此次穩固民進黨在中台灣選情的表現也相當受到肯定。

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