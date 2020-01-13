　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／立法院長內定游錫堃　蔡英文行政立法「鐵三角」成形

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼游錫堃出席一邊一國行動黨成立大會。（圖／記者李毓康攝）

▲游錫堃。（圖／記者李毓康攝）

記者陳弘修／台北報導

2020大選落幕後兩天，據透露，總統蔡英文在行政院與立法院的「鐵三角」布局已經完成。立法院新會期將在2月1日開議，在民進黨取得61席過半優勢下，此次以不分區立委之姿進入國會的前行政院長游錫堃，已被蔡英文內定為立法院長，未來將與行政院長蘇貞昌充分合作，協助政府繼續向前進。

游錫堃過去曾擔任台灣省議會議員、宜蘭縣長、民進黨秘書長、行政院副院長、總統府秘書長、行政院長、民進黨主席等職務，未曾擔任過立法委員，但其府院黨與行政資歷豐富。

雖然游錫堃在2014年代表民進黨出征新北市長未果，但在輔選與相關任務需要他的時候，仍可以看到游錫堃認真、努力。以此次2020大選為例，從北到南，都可以看到游錫堃陪著立委候選人四處拜票、掃街的身影。

民進黨在此次總統與立委選舉雙贏，立法院拿下61席的過半優勢後，再度完全執政的蔡英文，13日中午約見蘇貞昌，表達感謝他過去一年帶領行政團隊的努力與成果外，也當場要蘇貞昌繼續擔任閣揆，同時尊重蘇貞昌在閣員上面的人事權。

而蘇貞昌回到行政院後隨即也召開臨時院會，除了按照憲政慣例走一遍總辭程序外，他也當場告訴閣員們繼續留下來一起打拼。換言之，短期之內，行政院團隊依舊是蘇貞昌帶領現任的部會首長，繼續推動在總統大選前已經上路或規劃中的政策與新法。

黨內人士分析，以游錫堃的輩份與資歷來看，雖未擔任過立委，但在社會聲望、社會形象與公信力的條件完備。至於素有「永遠的總召」之稱的柯建銘，在法案處理、立院黨團運作上手法相當嫻熟，且總能在立法院朝野當團中穿梭，扮演「和事佬」的角色，目前還是以擔任總召繼續領導民進黨團為最好的戰鬥位置。

▲▼賴清德、游錫堃出席民進黨記者會。（圖／記者陶本和攝）

▲游錫堃。（圖／記者陶本和攝）

另一方面，立法院新會期將在2月1日開議，對於立法院長人選，蔡英文也已經心中有譜，希望由游錫堃出馬角逐國會龍頭寶座，在行政與立法互動上與舊識蘇貞昌搭配，協助蔡英文繼續領導政府。

據內情人士透露，蔡英文屬意游錫堃擔任立法院長的規劃，13日也已經有黨政核心收到相關訊息。

事實上，在總統大選開完票後，就有內情人士分析，以游錫堃的輩份與資歷，雖未擔任過立委，但在社會聲望、清廉形象與公信力的條件完備，的確是民進黨在立法院龍頭之戰中的理想人選。

至於素有「永遠的總召」之稱的柯建銘，黨政人士則認為，柯建銘在法案處理、立院黨團運作上手法相當嫻熟，且總能在立法院朝野當團中穿梭，扮演「和事佬」的角色，在新國會中還是以繼續擔任總召，領導民進黨團為最好的戰鬥位置。

在立法院副院長部分，目前以剛連任立委成功的蔡其昌續任的機會最大，一來在於蔡其昌為民進黨內中生代代表，二來是在過去四年擔任副院長期間，蔡其昌在議事專業上的成熟度有目共睹，沒有必須更換的理由。另外，蔡其昌在台中地方深耕已久，基層服務獲地方信賴，此次穩固民進黨在中台灣選情的表現也相當受到肯定。

其他人看了這些．．．

「芒果乾」反撲一國兩制　年輕世代討厭韓國瑜
蔡英文走過谷底的逆轉勝　改革有感、直接溝通、嬴回民心

更多熱門新聞．．．

民進黨國會過半　游錫堃爭取龍頭呼聲高　蔡其昌可望續任副院長
陳歐珀12日展開感恩謝票　支持游錫堃擔任立法院長

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
獨／立法院長內定游錫堃！「鐵三角」成形　黨內人士曝關鍵原因
王瑞德捐1000碗魯肉飯！慶祝韓市長回高雄被罷免　闆娘一聽再
蔡英文當選「韓粉爸砸爛電視」！捲髮正妹看傻　網曝更慘案例
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／江啟臣宣布「辭中常委」！被點名接黨主席　他喊總辭：助韓挺過罷免

獨／立法院長內定游錫堃　蔡英文行政立法「鐵三角」成形

半年前預言2020必敗！黃暐瀚曝2關鍵：國民黨派誰都會輸

嗑火鍋放鳥外媒記者！秦慧珠批韓國瑜理由薄弱：太不應該了

王瑞德捐1000碗魯肉飯！慶祝韓市長回高雄被罷免…老闆娘一聽再助攻

「人生最後一程，換我們守護您們…」　黑鷹殉職將士移柩啟靈影片曝光

「勇敢的台灣囡仔！」　蔡英文PO凱道限定影片：台灣最美的風景是你們

蔡英文當選「韓粉爸砸爛電視」！捲髮正妹看傻…網曝極端案例：還有更慘的

快訊／接受蔡英文慰留！蘇貞昌：感謝總統對行政團隊的肯定

蔡英文連任成功　李來希辭退撫基金監理會委員：改革已定案…

BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話

蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

陳立農教鄧紫棋講台語！　「你是我的愛」引全場尖叫～

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

實境劇重演台南228湯德章事件　律師高喊「台灣人萬歲」遭槍決

于美人：四年之後不會有宋楚瑜　宋鎮邁提醒...終局之戰還有續集

吳怡農雙帥對決「敗選落淚」　支持者：選市長！選市長！

快訊／江啟臣宣布「辭中常委」！被點名接黨主席　他喊總辭：助韓挺過罷免

獨／立法院長內定游錫堃　蔡英文行政立法「鐵三角」成形

半年前預言2020必敗！黃暐瀚曝2關鍵：國民黨派誰都會輸

嗑火鍋放鳥外媒記者！秦慧珠批韓國瑜理由薄弱：太不應該了

王瑞德捐1000碗魯肉飯！慶祝韓市長回高雄被罷免…老闆娘一聽再助攻

「人生最後一程，換我們守護您們…」　黑鷹殉職將士移柩啟靈影片曝光

「勇敢的台灣囡仔！」　蔡英文PO凱道限定影片：台灣最美的風景是你們

蔡英文當選「韓粉爸砸爛電視」！捲髮正妹看傻…網曝極端案例：還有更慘的

快訊／接受蔡英文慰留！蘇貞昌：感謝總統對行政團隊的肯定

蔡英文連任成功　李來希辭退撫基金監理會委員：改革已定案…

安海瑟薇秘產2胎回歸影壇！　驚人恢復速度「挺翹半球+美背」網看傻：太完美

快訊／江啟臣宣布「辭中常委」！被點名接黨主席　他喊總辭：助韓挺過罷免

貓頭鷹跑步自己拐到…假裝沒事　網驚見亮點：你是在跑什麼啦

獨／立法院長內定游錫堃　蔡英文行政立法「鐵三角」成形

疾病命名學問大！武漢肺炎病毒不用地區命名　竟和中東抗議有關

半年前預言2020必敗！黃暐瀚曝2關鍵：國民黨派誰都會輸

徐若瑄「戴紅口罩」成亮點！　網揪出2大問題：會把細菌吸進去

蕭秉治夜店獻處女秀...全場嗨到欲罷不能「秒被揪續攤」！

火山灰雲「快速朝東北方飄散」…距離近影響台灣？　氣象局解答了

黑鷹殉職將士14日公祭幻象2000衝場、19響「矧砲」致哀　政院通令降半旗1天

政治熱門新聞

韓國瑜放鳥…謝震武看呆怒飆2分鐘

政黨票一口氣畫100票↑！頭份開票所疑作票

快訊／韓國瑜親曝「取消記者會+吃火鍋」原因

網友肉搜吃雞排　老婆出面回應了

整理投票數據　驚：台中人像瘋狗

蔡英文面前魔力轉圈圈！4憲兵列隊向後亂轉5秒

「一柱擎天姊」怒嗆：我宋慧喬沒在怕你們

韓假結束上班囉！韓國瑜低調離開左營住處

「我非常喜歡她」　郭台銘開票夜密電柯文哲對話內容曝

洪慈庸落選　《博恩夜夜秀》早有跡象

嗆小燈泡媽送辦　女網友公開道歉

快訊／韓辦：1.6億選舉補助款「黨中央」領取

韓國瑜放鳥海內外上百媒體跑去吃鍋　韓辦回應證實了

嘆落後15％都是假民調　藍營認：民調是準的

更多熱門

相關新聞

預言KMT2020必敗！黃暐瀚曝2關鍵：派誰都會輸

預言KMT2020必敗！黃暐瀚曝2關鍵：派誰都會輸

2020大選結束，總統蔡英文以817萬票大勝國民黨總統候選人韓國瑜267萬票。資深媒體人黃暐瀚表示，國民黨這次派誰都不會贏得選舉，原因在於年輕人對於「亡國感」的感觸大於「做不好」，且他早在至少6個月前就預測並給出建議，「韓國瑜不該出來選總統」。

林佳龍嘆：可惜洪慈庸蕭美琴未連任

林佳龍嘆：可惜洪慈庸蕭美琴未連任

蔡英文當選「韓粉爸砸爛電視」　她看傻了

蔡英文當選「韓粉爸砸爛電視」　她看傻了

勇敢的台灣囡仔！蔡英文PO凱道限定影片

勇敢的台灣囡仔！蔡英文PO凱道限定影片

快訊／蔡英文批示「慰留蘇貞昌」

快訊／蔡英文批示「慰留蘇貞昌」

關鍵字：

蔡英文蘇貞昌游錫堃

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

嗆小燈泡媽還有2個小孩動手　PO文女抓到了

不忍了！扣嫂提告謝和弦莉婭　求償420萬

韓國瑜放鳥…謝震武看呆怒飆2分鐘

政黨票一口氣畫100票↑！頭份開票所疑作票

快訊／韓國瑜親曝「取消記者會+吃火鍋」原因

網友肉搜吃雞排　老婆出面回應了

整理投票數據　驚：台中人像瘋狗

岔賭男欠14億雞排落跑　父出面嗆網友

飲料店後面滿慢的！老闆娘女兒被跟　師父：她身上太多

蔡英文面前魔力轉圈圈！4憲兵列隊向後亂轉5秒

「一柱擎天姊」怒嗆：我宋慧喬沒在怕你們

蔡英文記者會「口譯正妹」超狂背景曝光！

霸氣新娘「車窗辣丟槍」！親友曝用意

獨／謝和弦反告Keanna侵占罪！狠酸：謝謝愛錢的前妻

林采緹尾牙「上衣鏤空全是洞」！

更多

最夯影音

更多
BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話

BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話
蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

陳立農教鄧紫棋講台語！　「你是我的愛」引全場尖叫～

陳立農教鄧紫棋講台語！　「你是我的愛」引全場尖叫～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面