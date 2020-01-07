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IKEA三層抽屜櫃壓死2歲童　判賠「13.83億元」和解金創天價

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▲ IKEA同意賠償遭抽屜櫃壓死的孩童父母4600萬美元。（圖／翻攝自IKEA官網）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國加州2歲男童約瑟夫（Jozef Dudek）3年前在家中睡覺時，遭突然傾倒的三層抽屜櫃壓死。生產這項抽屜櫃的宜家家居（IKEA）6日在法庭上已同意，將賠償孩童父母4600萬美元（約新台幣13.83億），創美國兒童因過失致死案的最高和解金額。

據《USA Today》報導，約瑟夫父母的律師提到，這次IKEA同意支付給約瑟夫父母的賠償金，是過去類似案例的3倍。早在2016年，IKEA就曾經因為數起抽屜櫃壓死孩童的訴訟事件，最終賠償過世兒童家屬5000萬美元（約新台幣15萬元），不過當時是將這筆錢平分給3個受害家庭。

「我們非常想他…」約瑟夫的母親喬琳（Joleen Dudek）表示，「如果他還活著，今年4月他就滿5歲了。我們從來沒有想過一個孩子會因為抽屜櫃倒塌窒息而死，一直到事發後，才知道原來這款櫃子的設計相當不穩定，而且不符合安全標準，還有其他的孩子也是受害者。」

▲ MALM系列抽屜櫃在美國奪走9條人命。（圖／翻攝IKEA網站。）

喬琳說到，造成約瑟夫死亡的MALM系列座地抽屜櫃因為設計不良，孩子在拉動抽屜時，櫃子一不小心就會傾倒，直接壓在脆弱的孩子身上。過去已經造成7名兒童死亡，還有多達90幾起受傷案件，但IKEA在消費者購買時，仍舊就沒有告知他們這款抽屜櫃的危險性，也沒有提醒消費者要將抽屜櫃固定在牆上，這樣潛在的危險一直存在於家中。

IKEA同意賠償後，雖後也發布聲明指出，「儘管沒有一項和解方式，能夠改變這場我們帶來的悲劇，但站在孩童家人和其他相關人員的角度，我們很感謝這場訴訟最後能得到解決。未來我們將會持續努力，積極與消費者合作，一同解決相當重要的家庭安全問題，最後，我們再次致上最深的哀悼。」

據了解，在造成包含約瑟夫在內9名兒童死亡，以及90多名孩童受傷後，IKEA已經在2016年正式宣布回收下架這款抽屜櫃，目前已經回收1730萬個有問題的抽屜櫃，下一步將會擴大召回商品範圍，消除更多家庭中不安全的家具。

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