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陳同佳獲釋2個月「都沒申請入台證」　陸委會：真心投案可直接聯繫

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21歲香港網紅潘曉穎被20歲男友陳同佳殺害。（圖／翻攝網路）

▲陳同佳涉來台殺害女友棄屍，之後逃回香港，但在港未因此案被起訴。（圖／翻攝臉書）

記者蔡紹堅／台北報導

港女命案犯嫌陳同佳在香港獲釋至今已超過2個月，仍未來台灣投案。陸委會表示，陳同佳獲釋當天，台灣就成立了投案窗口，若真心要來投案可直接聯繫，政府會安排相關事宜，但據移民署資訊，目前都未接獲陳嫌提出入台證的申請，「此案唯一的關鍵在港府的責任心，與陳同佳的真實投案意願。」

陸委會表示，台灣在10月23日，也就是陳同佳獲釋的當天，就成立了投案的單一窗口，也正式通知港府，請港府轉知陳嫌，如果真心要來投案，可以直接跟窗口聯繫，政府將妥適安排相關事宜。

▼陳同佳因「洗黑錢罪」在香港入獄，10月23日刑滿獲釋。（圖／路透社）

▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

陸委會還說，經洽移民署告知，目前都未接獲陳同佳提出入台證的申請，「這個案子唯一的關鍵在於港府的責任心與陳嫌的真實投案意願，呼籲有心人不要以是否獲核發簽證的假議題為理由搪塞，意圖混淆視聽，這對陳嫌來台投案沒有任何助益。」

此外，港府先前針對「台版陳同佳」林湯駿涉搶劫鐘錶行的案子，批評台灣消費法治。陸委會指出，關於林嫌案件的事證，陸委會駐港機構已依照程序，將法務部申請的司法互助函文向港府正式提出，「港府應有更積極作為，協助讓罪犯繩之以法，同時保障被害商家的權益。」

▼ 「台版陳同佳」林湯駿被檢警逮捕。（圖／翻攝影片）

▲▼ 台版陳同佳「林湯駿」被檢警逮捕。（圖／翻攝影片）

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