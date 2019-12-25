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陳同佳獲釋2個月仍未投案　管浩鳴：他沒改變赴台自首打算

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▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

▲陳同佳在管浩鳴陪同下出獄。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

港女命案犯嫌陳同佳在香港獲釋至今已超過兩個月，仍未來台自首（投案），協助他的聖公會教省秘書長管浩鳴表示，陳同家沒有改變赴台灣自首的打算，一決定時間就會對外公布。

陳同佳10月23日在香港服完「洗黑錢罪」的刑期獲釋，步出監獄時曾向死去的女友及家屬鞠躬道歉，表示願意為所犯錯事自首，赴台灣服刑受審。台灣警方為了伸張正義，也特別建立了專案聯繫管道，只要陳同佳主動聯繫，就能立刻為他安排來台投案事宜。

▼陳同佳鞠躬道歉。（圖／路透社）

▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

不過，陳同佳獲釋至今已超過2個多月，一直沒有赴台，外界也傳出他根本不打算投案的消息。對此，協助他的聖公會教省秘書長管浩鳴告訴港媒，陳同佳並沒有改變去台灣自首的打算，一決定時間會向外公布。

此外，台港政府近日因「台版陳同佳」林湯駿案隔海互嗆，陳同佳也再次被提及。港府以台港沒有相關法律為由拒絕司法互助與移交逃犯，只表示願接受犯嫌來港自首（投案）。陸委會回應，不會讓犯嫌以自由行方式投案，且陳同佳已因港府消極作為，至今未受法律制裁，「讓人懷疑港府作法是否令香港成為犯罪天堂。」

▼陸委會、法務部、內政部共同召開記者會，呼籲港府積極處理陳同佳案。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

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