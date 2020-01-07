陸版陳同佳死刑！28歲男勒斃女友「透明膠帶捆屍」…擠進28寸行李箱封藏

▲28歲男勒死女友後，將屍體塞進行李箱遺棄。（圖／翻攝自安徽網）

記者鄭思楠／綜合報導

1992年出生的安徽劉姓男子2018年10月因與時年29歲的楊姓女友發生爭執，竟當場將對方勒斃，其後將屍體藏於新買的28寸行李箱中，再冒用女方信用卡肆意揮霍。近日，安徽合肥市中級人民法院對該案一審宣判，判處劉男死刑，剝奪政治權利終身。

據《中安在線》報導，案發前，劉男和楊女在合肥市某廣場租屋同居，2018年10月24日凌晨2人在租房內發生爭執。隨後，劉男發狠，竟用雙手勒住女友頸部直至不動，致對方當場死亡。當晚8時，他駕車前往合肥市馬鞍山路某購物中心購買了一件28寸拉桿行李箱，返回住處後用透明膠帶捆綁屍體塞入行李箱內，將行李箱留在租屋逃離。

經法醫鑑定，楊女是因口唇及頸部受外力作用致機械性窒息死亡。

犯案後，劉男還冒用楊女信用卡，以直接刷卡消費和支付寶套現等方式，總計盜用5萬4831元（人民幣，下同），使用這些錢租BNW、到酒吧高消費等。此外，在殺害楊女後，他還將楊女隨身佩戴的浪琴手錶拿走贈予他人。

▲29歲女被男友勒死。（示意圖／CFP）

法庭還披露，事發前，劉男曾於同月初在楊女母親家中，乘其不備盜竊一支黃金手鐲，並以9200元價格賣給黃金珠寶回收店，該手鐲購買時價格為12492.48元。

法院認為，劉男故意非法剝奪他人生命，構成故意殺人罪；以非法佔有為目的，盜竊他人財物價值34126.48元，數額較大，冒用他人信用卡騙取54831.9元，數額巨大，分別構成盜竊罪、信用卡詐騙罪，應當數罪並罰；此外，他還曾因犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執行完畢後5年內再犯，是累犯，依法應從重處罰。

綜上，法院一審宣判，劉男犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身；犯盜竊罪，判處有期徒刑2年，並處罰金3萬元；犯信用卡詐騙罪，判刑5年6個月，並處罰金7萬元；決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處罰金10萬元。

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