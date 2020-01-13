快訊／蘇貞昌內閣全數留任　不用拍「畢業照」繼續打拼

▲蘇貞昌帶領內閣成員完成總辭憲政程序。（圖／行政院會提供）

記者羅婉庭／台北報導

行政院長蘇貞昌13日下午召開臨時院會表示，總統蔡英文獲得人民高度肯定、順利連任，內閣依憲政精神總辭，尊重總統人事權、展開新佈局，蔡英文當場慰留並肯定蘇內閣團隊過去政績，蘇貞昌也接受了總統的慰留，希望所有閣員繼續打拚，因此下午的臨時院會並沒有依照慣例拍攝內閣「畢業照」。

行政院發言人Kolas轉述蘇貞昌在內閣總辭前談話指出，蘇貞昌在13日中午接受總統約見，首先恭喜蔡英文連任，同時也提出請辭，但蔡英文當面慰留並表達懇切的感謝，肯定行政團隊在過去一年中為國家的服務，做出有感政績，最後，蘇貞昌也接受慰留。

雖然蔡英文慰留蘇貞昌與行政團隊，但所有部會首長仍須依慣例簽下辭呈，而蘇內閣總辭案在下午也正式完成，以公文形式已送往總統府，請蔡英文鑒核。

對於閣員是否調整，Kolas表示，蘇貞昌在蔡英穩懇切慰留後，接受蔡英文慰留，繼續為國服務、繼續做出有感政績，人事交由院長決定，但蘇貞昌已經表示，希望在場所有人繼續打拚，意思已經很明顯。

Kolas也表示，去年1月14號完成新舊內閣交接，今天剛好是蘇貞昌上任滿一週年，他的期許就是希望大家一起繼續努力打拚，「政府會做事人民有感」團隊是最大目標，所有的人事及政策都是每分每秒，做滾動式的檢討與修正，人事權是屬於行政院長的職權，在臨時院會中，蘇貞昌也期勉在場所有閣員，大家繼續努力。

值得一提的是，通常總辭院長會向所有閣員一一握手道別，以及跟閣員共同拍攝「畢業照」留念，但蘇貞昌也特別提到總辭是為了憲政的流程，且執政團隊績效獲得總統肯定，所以今天就是走完流程，因此也沒有道別與拍照的流程。

▲行政院發言人谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）。（資料照／記者屠惠剛攝）



行政院蘇院長內閣總辭致詞全文：



各位同仁，第十五任總統、副總統及第十屆立法委員選舉已經在前天順利完成，蔡總統獲得人民高度的肯定，順利連任，國會所代表的新民意也已經產生。

基於對總統及國會新的屆期、新民意的尊重，今天早上我和總統見面，向總統恭喜，並且當面和總統報告，基於憲政精神以及總統新任期就要展開，要做新的佈局，所以我向總統提出總辭。

但總統當面非常懇切，也非常誠意的，向我表示她非常感謝我和內閣團隊大家在過去這一年的時間，為國家服務，做出有感的成績，協助她能夠贏得人民支持，她非常的肯定，也非常的感謝，因此，我今天召集大家來，也是要轉達總統對大家肯定與感謝之意。

總統當面表示希望我繼續領導行政團隊，為國家服務，繼續努力做出更多的成績，福國利民。

今天我特別召集大家前來，就是依憲政程序，完成相關總辭程序，特別感謝大家都能夠立刻前來，程序完備後也很快會送請總統鑒核。

謝謝大家！

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