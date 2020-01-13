農曆年「相聚」行程推薦　來中壢大江免費送新春紅包發財金

▲大年初一福袋。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆年，是親友「相聚」的日子。迎接農曆年到來，桃園中壢大江購物中心今年以「相聚」為主題，打造象徵平安的「祈福天燈」，結合科技設計將民眾寫下的祝福話語，上傳至高掛於三層樓高的巨型天燈，讓整個商場都能感受到喜氣洋洋的氣氛。

▲象徵平安的「祈福天燈」。（圖／大江提供）

另外，一樓還有呼應主題的的懷舊場景佈置，讓人有如過年返家的溫馨氣氛。位於地下一樓的6000坪遊逛街城，因空間寬敞舒適、獨家特色餐廳眾多深受消費者喜愛，其中全台獨家手工義大利麵餐廳「MOLINO」特別推出全新料理迎接春節聚餐人潮。

▲▼呼應主題「相聚」的懷舊場景佈置。（圖／大江提供）

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示：春節期間購物中心推出慶祝活動與消費者共渡佳節，首先登場的是1月25日大年初一超值福袋，最高價值13000元的PORTER福袋售價只要2999元；初一至初三將免費贈送新春紅包發財金，和民眾一起討個好兆頭。

▲獨家特色餐廳眾多深受消費者喜愛。（圖／大江提供）

而大江購物中心地下一樓的6000坪遊逛街城自2017年開幕以來，因佔地寬闊、獨家餐飲品牌眾多廣受消費者歡迎，成為大桃園地區「好買、好逛、好玩」生活型態重要地標，大江購物中心除了樓頂戶外景點「空中廊道」欣賞夜景，近期善用地理環境優勢將占地約5000坪戶外綠地重新改造，新增建的噴水池四周規劃為餐桌用餐區及綠地休憩區，所以有不少民眾利用天氣放晴時，購買輕食餐點在戶外野餐、享受陽光，營造現代人喜歡拍照打卡、分享社群網路的樂趣，加上大江購物中心自開幕以來的「全年免費停車」服務，藉此拉長消費者在商場停留時間，皆有助於增加館內業績。

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