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郭台銘證實曾密電柯P「我非常喜歡她」　預測民眾黨未來最依賴蔡壁如

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郭台銘出面證實本刊報導，並親自還原開票夜與柯文哲通話的內容。（郭台銘辦公室提供）

圖文／鏡週刊

本刊獨家報導，鴻海創辦人郭台銘在開票夜密電台北市長柯文哲，直言「非常喜歡蔡壁如」，還主動稱若蔡沒有當選，會請「郭家軍」、不分區第三的高虹安主動退出，但被柯文哲婉拒。郭台銘今（13）日下午受訪證實本刊報導，並再度稱讚柯的心腹蔡壁如說，她是理性的工作者，「不居功、不拿翹、不諉過」，也不會在眾人面前顯示她的重要性，目前柯也對他非常依賴，他認為，將來民眾黨最能協助把黨運作正常、也最依賴的人就是蔡壁如。

今天是前總統蔣經國逝世32週年，郭台銘下午赴大溪陵寢謁靈。郭台銘受訪時還原開票當晚他與柯文哲溝通的經過。他說，當初與民眾黨談不分區時，他就跟柯與蔡壁如說，讓高虹安排在第5、蔡第3，但柯、蔡都反對，柯認為，高虹安非常好，不但年輕又有專業、AI等能力，因此柯希望讓高排在第3。

郭台銘說，開票當晚，還未確定民眾黨能否有5席時，他就先請幕僚周守訓聯絡蔡壁如，建議如果蔡無法當選，那高主動退出、讓給蔡，但蔡當時說「不用了」，接著，他直接透過高虹安與柯文哲通上電話，他告訴柯，蔡壁如是柯最重要的幕僚，進去國會對柯有幫助，因此希望蔡、高的排序可以互調，讓蔡入國會；但柯電話中直說「不要」，還要告訴他「放心、會有5席」。過沒多久，郭看到新聞後才確認知道民眾黨當選5席，「所幸5席都上」。

至於有其他媒體報導稱郭台銘「震怒」，要高退出民眾黨，郭台銘則駁斥說，「絕對沒有震怒」，他說，「是我們要退讓怎麼會震怒？」蔡的排序在第5，但他們又不是要爭第3，因此震怒的說法「邏輯是不通的」。

本刊獨家報導，開票夜當晚郭柯通話時，郭直言「非常喜歡蔡壁如」。郭也回應，第1，蔡非常忠於柯市長，第2，蔡常代表柯跟郭辦開會，蔡是一個非常能夠忠實傳達柯意旨的人，執行力非常強，但卻不會踰矩，能答應的就答應，不能答應的就會去請教柯市長；第3，蔡很講理，他與蔡都以理互相說服，而自己跟柯的溝通時，因柯市長的智商很高，「有時候他講的話我聽不太懂」，但經過蔡壁如分析後，他大部分都能了解，而且蔡答應的事情大部分都做得到，是個理性工作者，不居功、不拿翹、不諉過，也不會在眾人面前顯示她的重要性。

郭說，目前柯市長也對蔡壁如非常依賴，他判斷，將來民眾黨最能把黨運作正常且最依賴的人就是蔡壁如。

看這次大選，郭台銘也直呼「很可惜」「我們太慢出來了」，他表示，雖然柯有說「他不一定是綠的，也是有藍的」，但這次親民黨被邊緣化了，國會剩下的全部都是小綠、深綠。郭說，選舉結果是他不願意見到的，只能說宋主席得不到人民認同，但這次他已盡量支持，盡力讓民進黨不要過半、贏那麼多，未來一黨獨大變成了一黨暴力、一黨獨裁，很高興民眾黨做到了，時代也有幾席，但可惜親民黨被湮滅掉了，這是宋主席的命運，自己這次已經盡量幫忙了，但也無法左右結果，「我們宣布的時間太晚了（指支持親民黨）」。


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