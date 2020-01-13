　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄獨老遭祝融　志工高效率清理年前煥然一新

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼高雄市前鎮區日前一棟民宅發生火警，幸住戶平安，慈濟志工第一時間前往關懷住戶，安撫受到驚嚇的心情。1月13日上午8點，30位慈濟志工前往獨居長者吳爺爺家清掃，還沒中午約三個多小時就完成清理，吳爺爺看到家中煥然一新，連日緊繃的心情終於能放下。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會 林佳予

「感恩慈濟的師兄師姊協力幫助，非常感恩，以後能力所及我也要去幫助別人。」

高雄市前鎮區日前一棟民宅發生火警，幸住戶平安，慈濟志工第一時間前往關懷住戶，安撫受到驚嚇的心情。1月13日上午8點，30位慈濟志工前往獨居長者吳爺爺家清掃，還沒中午約三個多小時就完成清理，吳爺爺看到家中煥然一新，連日緊繃的心情終於能放下。

1月13日上午8點，一群慈濟志工拿著打掃工具走到住家附近的巷口，這裡是前鎮區的社區，日前發生火警波及同棟住戶，受災戶吳爺爺約70歲、平時獨居，災後雖然他的姊姊、弟弟、妹妹都來幫忙，但都是六、七十歲的年長者，每天面對著沒水沒電的焦黑房子，不知道什麼時候能清完，眼看快過年了，幸好慈濟志工前來幫忙。

▲▼高雄市前鎮區日前一棟民宅發生火警，幸住戶平安，慈濟志工第一時間前往關懷住戶，安撫受到驚嚇的心情。1月13日上午8點，30位慈濟志工前往獨居長者吳爺爺家清掃，還沒中午約三個多小時就完成清理，吳爺爺看到家中煥然一新，連日緊繃的心情終於能放下。（圖／慈濟基金會提供）

被火勢波及的鄰居仍心有餘悸，志工日前關心時原本表示孩子可以協助清理，1月13日志工再次關心才請託幫忙搬大型傢俱，增加清理效率。鄰居也出借工具讓志工把燒毀的大型家具稍作整頓、再搬下樓，避免人員受傷。

一個接一個，青壯志工將受損的木櫃、流理臺、烘衣機等大型家具電器，小心翼翼搬下樓；志工一手接一手，將其他小件家具、裝袋後的物品用人龍方式從樓上接到樓下，再由里長安排的清潔隊員、拾荒者搬運回收。志工也向鄰居接水，將樓梯刷洗乾淨。

▲▼高雄市前鎮區日前一棟民宅發生火警，幸住戶平安，慈濟志工第一時間前往關懷住戶，安撫受到驚嚇的心情。1月13日上午8點，30位慈濟志工前往獨居長者吳爺爺家清掃，還沒中午約三個多小時就完成清理，吳爺爺看到家中煥然一新，連日緊繃的心情終於能放下。（圖／慈濟基金會提供）

▲▼高雄市前鎮區日前一棟民宅發生火警，幸住戶平安，慈濟志工第一時間前往關懷住戶，安撫受到驚嚇的心情。1月13日上午8點，30位慈濟志工前往獨居長者吳爺爺家清掃，還沒中午約三個多小時就完成清理，吳爺爺看到家中煥然一新，連日緊繃的心情終於能放下。（圖／慈濟基金會提供）

原本預計要下午才能完成的清理工作，慈濟志工有效率地在短短3個多小時、約11點半就完成所有清掃作業。吳爺爺與家人看著潔淨的地面，終於有椅子可以坐下、鬆一口氣。

前鎮區瑞興里里長黃登科表示，這是一個老舊社區，住的多是年長者，無法自行清理，雖然房子受損，但再怎麼樣還是住自己的房子比較舒服，感恩慈濟志工秉持人饑己饑、人溺己溺的精神來幫忙。

受災戶吳爺爺讚嘆慈濟的效率，吳爺爺說：原本自己一個人清理需要一個月，今天有30位慈濟志工來幫忙，半天就好了。

吳爺爺的姊姊住在附近、這幾天都來幫忙，吳奶奶說：白天還有一些光線，傍晚就只能用手電筒照亮才能清理。吳奶奶表示，原本地面都是汙水，心中壓力很大，現在整理後看了心情就很好。千言萬語說不出的感恩，非常感恩慈濟的師兄師姊協力幫助，受人點滴泉湧以報，感恩有生之年有福報遇到慈濟，以後能力所及我也要去幫助別人。吳爺爺的妹妹也因為感恩慈濟志工的付出，成為慈濟會員，幫助其他需要的人。

▲▼高雄市前鎮區日前一棟民宅發生火警，幸住戶平安，慈濟志工第一時間前往關懷住戶，安撫受到驚嚇的心情。1月13日上午8點，30位慈濟志工前往獨居長者吳爺爺家清掃，還沒中午約三個多小時就完成清理，吳爺爺看到家中煥然一新，連日緊繃的心情終於能放下。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟訪視志工丁麗珍表示，今天很多人都需要上班，很感恩還是來了30多位。住在附近的慈濟志工溫玉香表示，火災發生時趕快過來關心受波及的住戶，當時他們仍心有餘悸，前幾天里長聯繫上受災戶後，志工也前來慰問。今天來的志工除了自己做生意，或是幫人家打掃的，都自己錯開時間來打掃，也有10多位實業家也來幫忙清掃。

慈濟基金會表示，慈濟志工因平時落實社區慈善工作，必要時即能立即啟動社區關懷機制，協助急難救助與關懷，提供民眾即時的需求服務。

▲▼高雄市前鎮區日前一棟民宅發生火警，幸住戶平安，慈濟志工第一時間前往關懷住戶，安撫受到驚嚇的心情。1月13日上午8點，30位慈濟志工前往獨居長者吳爺爺家清掃，還沒中午約三個多小時就完成清理，吳爺爺看到家中煥然一新，連日緊繃的心情終於能放下。（圖／慈濟基金會提供）

ET快訊
蘇貞昌總辭公文已送總統府　內閣「全數留任」沒拍畢業照
嗆小燈泡媽還有2個小孩動手　PO文女抓到了
獨／謝和弦反告Keanna侵占莉婭手機！狠酸：謝謝愛錢的前妻
政黨票一口氣畫「100票↑」！頭份開票所疑作票　選委會認了
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

農曆年「相聚」行程推薦　來中壢大江免費送新春紅包發財金

高雄獨老遭祝融　志工高效率清理年前煥然一新

雲林斗六2019空氣品質良好日數達83%　持續推動打造綠色運輸

台東衛生局自辦中級救護員訓19人合格　饒慶鈴親頒證書嘉勉

台東市46個里作伙響應環境清潔週　百人上街大掃除　

為了「永安區公所日曆」奔波30公里　87歲翁累壞了！警熱心載一程

南警製作春節疏運替代道路懶人包　讓民眾樂遊府城

大園警市場旁辦金融機構防搶演練　逼真演技嚇到買菜婆媽

毛小孩入厝趴　竹市動物保護教育園區18日啟用

守護市民　竹市OHCA患者救活率、康復出院率創新高

BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話

蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

陳立農教鄧紫棋講台語！　「你是我的愛」引全場尖叫～

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

實境劇重演台南228湯德章事件　律師高喊「台灣人萬歲」遭槍決

于美人：四年之後不會有宋楚瑜　宋鎮邁提醒...終局之戰還有續集

吳怡農雙帥對決「敗選落淚」　支持者：選市長！選市長！

農曆年「相聚」行程推薦　來中壢大江免費送新春紅包發財金

高雄獨老遭祝融　志工高效率清理年前煥然一新

雲林斗六2019空氣品質良好日數達83%　持續推動打造綠色運輸

台東衛生局自辦中級救護員訓19人合格　饒慶鈴親頒證書嘉勉

台東市46個里作伙響應環境清潔週　百人上街大掃除　

為了「永安區公所日曆」奔波30公里　87歲翁累壞了！警熱心載一程

南警製作春節疏運替代道路懶人包　讓民眾樂遊府城

大園警市場旁辦金融機構防搶演練　逼真演技嚇到買菜婆媽

毛小孩入厝趴　竹市動物保護教育園區18日啟用

守護市民　竹市OHCA患者救活率、康復出院率創新高

馬大偉運彩解盤／NBA 76人@溜馬　挺莊買溜馬

金馬奇幻影展首度台北、台中雙城舉辦！插畫家安哲操刀主視覺 

女網友威脅王婉諭…赴警局道歉「沒想傷害人」　羅智強籲：接受選舉結果

農曆年「相聚」行程推薦　來中壢大江免費送新春紅包發財金

杜莎夫人蠟像館copy妮琪米娜被狂嫌！　「五官、身材都不像」網：嗯？這哪位

謝盈萱送暖獨居老人！88歲失智爺「想起忘記10年的爸媽」　結局逼哭全場

船運大亨外遇專挑女助理…踢到鐵板！　揪同居豪宅「超慘下場」曝光

D.O.生日應援…陸粉「送50份冬季物品給部隊」　陸網氣炸：哪個是你祖國？

蘇花改出來就到！花蓮新景點「台泥DAKA」　有絕美水舞秀、玻璃屋星巴克

把Joy-Con放進NGC軀殼　DIY神人打造特製Switch手把

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

地方熱門新聞

桃園市議員林政賢娶媳　席開百桌

提名失策？竹市鄭宏輝爭議纏身落馬

黃世杰勝在大環境＋農田水利會力挺

不分區立委　桃園藍綠各1席

桃園餐廳拜託情侶移車　竟慘收1星負評

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

台東關山及長濱獲選2020經典山城小鎮

嘉縣畜牧場榮獲「高繁天噸牛獎」

親弟揚言斷絕姊弟關係　陳樹菊：我不知道

新北擴大公費流感疫苗保護對象

荔枝開花了　荔枝椿象蠢蠢欲動

上合歡山等雪去　車等裝雪鏈排長龍

賴惠員向選民保證積極爭取興建冷鏈

顏清標孫女帶球嫁　五代同堂達陣

更多熱門

相關新聞

陳柏惟批韓：把高雄人當塑膠的逆？

陳柏惟批韓：把高雄人當塑膠的逆？

2020總統及立委大選結果出爐，台中市第二選區台灣基進黨的陳柏惟以黑馬的姿態，打敗了國民黨立委顏寬恒，13日回到高雄幫台灣基進謝票，不少支持者排隊搶購，尹立表示罷韓行動不停歇，「他是把這裡當旅館，要來就來要走就走」，一旁陳柏惟則用台語說「把高雄人當作是塑膠的逆」。

韓國瑜回歸市政　房產界期待「人進來」被實現

韓國瑜回歸市政　房產界期待「人進來」被實現

韓國瑜敗選回高雄　綠議員「4點要求」

韓國瑜敗選回高雄　綠議員「4點要求」

高市萬戶社區自辦年度跳蚤市場　近500攤位逛不完

高市萬戶社區自辦年度跳蚤市場　近500攤位逛不完

兩度向高雄市民道歉！韓國瑜：抱歉沒有好好陪大家

兩度向高雄市民道歉！韓國瑜：抱歉沒有好好陪大家

關鍵字：

慈濟慈善高雄獨老清掃祝融

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

韓國瑜放鳥…謝震武看呆怒飆2分鐘

不忍了！扣嫂提告謝和弦莉婭　求償420萬

快訊／韓國瑜親曝「取消記者會+吃火鍋」原因

網友肉搜吃雞排　老婆出面回應了

岔賭男欠14億雞排落跑　父出面嗆網友

整理投票數據　驚：台中人像瘋狗

飲料店後面滿慢的！老闆娘女兒被跟　師父：她身上太多

快訊／遭恐嚇「還有2個可被...」！小燈泡媽要告了

蔡英文記者會「口譯正妹」超狂背景曝光！

韓假結束上班囉！韓國瑜低調離開左營住處

「我非常喜歡她」　郭台銘開票夜密電柯文哲對話內容曝

「一柱擎天姊」怒嗆：我宋慧喬沒在怕你們

環時總編談武統台灣：必須面對現實

快訊／EXO Chen親筆信認愛

韓國瑜放鳥海內外上百媒體跑去吃鍋　韓辦回應證實了

更多

最夯影音

更多
BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話

BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話
蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面