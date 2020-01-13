高雄獨老遭祝融　志工高效率清理年前煥然一新

圖、文／慈濟基金會 林佳予

「感恩慈濟的師兄師姊協力幫助，非常感恩，以後能力所及我也要去幫助別人。」

高雄市前鎮區日前一棟民宅發生火警，幸住戶平安，慈濟志工第一時間前往關懷住戶，安撫受到驚嚇的心情。1月13日上午8點，30位慈濟志工前往獨居長者吳爺爺家清掃，還沒中午約三個多小時就完成清理，吳爺爺看到家中煥然一新，連日緊繃的心情終於能放下。

1月13日上午8點，一群慈濟志工拿著打掃工具走到住家附近的巷口，這裡是前鎮區的社區，日前發生火警波及同棟住戶，受災戶吳爺爺約70歲、平時獨居，災後雖然他的姊姊、弟弟、妹妹都來幫忙，但都是六、七十歲的年長者，每天面對著沒水沒電的焦黑房子，不知道什麼時候能清完，眼看快過年了，幸好慈濟志工前來幫忙。

被火勢波及的鄰居仍心有餘悸，志工日前關心時原本表示孩子可以協助清理，1月13日志工再次關心才請託幫忙搬大型傢俱，增加清理效率。鄰居也出借工具讓志工把燒毀的大型家具稍作整頓、再搬下樓，避免人員受傷。

一個接一個，青壯志工將受損的木櫃、流理臺、烘衣機等大型家具電器，小心翼翼搬下樓；志工一手接一手，將其他小件家具、裝袋後的物品用人龍方式從樓上接到樓下，再由里長安排的清潔隊員、拾荒者搬運回收。志工也向鄰居接水，將樓梯刷洗乾淨。

原本預計要下午才能完成的清理工作，慈濟志工有效率地在短短3個多小時、約11點半就完成所有清掃作業。吳爺爺與家人看著潔淨的地面，終於有椅子可以坐下、鬆一口氣。

前鎮區瑞興里里長黃登科表示，這是一個老舊社區，住的多是年長者，無法自行清理，雖然房子受損，但再怎麼樣還是住自己的房子比較舒服，感恩慈濟志工秉持人饑己饑、人溺己溺的精神來幫忙。

受災戶吳爺爺讚嘆慈濟的效率，吳爺爺說：原本自己一個人清理需要一個月，今天有30位慈濟志工來幫忙，半天就好了。

吳爺爺的姊姊住在附近、這幾天都來幫忙，吳奶奶說：白天還有一些光線，傍晚就只能用手電筒照亮才能清理。吳奶奶表示，原本地面都是汙水，心中壓力很大，現在整理後看了心情就很好。千言萬語說不出的感恩，非常感恩慈濟的師兄師姊協力幫助，受人點滴泉湧以報，感恩有生之年有福報遇到慈濟，以後能力所及我也要去幫助別人。吳爺爺的妹妹也因為感恩慈濟志工的付出，成為慈濟會員，幫助其他需要的人。

慈濟訪視志工丁麗珍表示，今天很多人都需要上班，很感恩還是來了30多位。住在附近的慈濟志工溫玉香表示，火災發生時趕快過來關心受波及的住戶，當時他們仍心有餘悸，前幾天里長聯繫上受災戶後，志工也前來慰問。今天來的志工除了自己做生意，或是幫人家打掃的，都自己錯開時間來打掃，也有10多位實業家也來幫忙清掃。

慈濟基金會表示，慈濟志工因平時落實社區慈善工作，必要時即能立即啟動社區關懷機制，協助急難救助與關懷，提供民眾即時的需求服務。