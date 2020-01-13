韓國瑜敗選回歸高雄　康裕成給4點要求…下架計畫不變



▲韓國瑜、高雄市議員康裕成 。（合成圖／記者翁進忠攝、翻攝高雄市議會）

記者洪靖宜／高雄報導

在總統大選落敗的韓國瑜，為了全力競選總統大位，韓國瑜2019年10月開始請了近3個月假期，13日正式回到高雄市府上班，高市議員康裕成則給韓4點要求，除了關心市政、不抹黑，也要他有誠信、要有德，也重申下架韓國瑜計畫不變。

▲韓國瑜大選後銷假首日回高雄市府上班。（圖／記者翁進忠攝）

高雄市長韓國瑜回歸高雄市府，表示將全力拚市政，不過民進黨高雄市議員康裕成先指出韓國瑜去年在議會的表現，是「閃避問題、腦羞成怒、不甩議員，種種態度，只凸顯了他對市政一竅不通！」，甚至批他「變成總統候選人後，質詢他要靠運氣抽籤，最後請三個月長假逃避總質詢！」

對於韓國瑜13日正式回高雄上班，康裕成則給了4項要求，第一，「要勤勞專心市政，好好面對議員的質詢、不要整天說中央卡韓、做事不要虎頭蛇尾、不掠人之美收割政績」；第二，「要有品不抹黑，一直抹黑氣爆、慶富案、市府舉債、路不平，但在選舉過程中反而讓事實越辯越明，最終選票還了公道！」；第三，「要誠信，說話算話，說好的迪士尼、阿諾、挖石油呢？」；第四，「要有德，言行舉止像大高雄的市長」。

康裕成說，要求不多也很簡單，但也重申，「下架韓國瑜計劃不變！因爲以上就是我們要罷免他的理由！」