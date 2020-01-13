幫罷韓衝聲勢！　陳柏惟合體尹立：把高雄人當作是塑膠的逆？

記者洪靖宜／高雄報導

2020總統及立委大選結果出爐，台中市第二選區台灣基進黨的陳柏惟以黑馬的姿態，打敗了國民黨立委顏寬恒，13日回到高雄幫台灣基進謝票，以及販售「光復高雄新春福袋」，不少支持者排隊搶購。尹立表示罷韓行動不停歇，1月11日也是高雄人民意展現「他是把這裡當旅館，要來就來要走就走」，一旁陳柏惟則用台語說「把高雄人當作是塑膠的逆」。

▲台灣基進黨陳柏惟、Wecare高雄發起人尹立 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲台灣基進黨陳柏惟回高雄謝票賣福袋 。（圖／記者洪靖宜攝）

台灣基進黨「3Q哥」陳柏惟於台中市第二立委選區以黑馬之姿，扳倒顏寬恒，他13日回到故鄉高雄，與Wecare高雄發起人尹立等人在三民公園賣起光復高雄新春福袋，長長人龍排了約400公尺，相當搶手，陳柏惟提到自己是特別回來幫台灣基進謝票，感謝高雄鄉親支持。

▲排隊人龍約400公尺長 。（圖／記者洪靖宜攝）

而隨著高雄市長韓國瑜銷假回到高雄辦公，罷韓行動也正持續著，但後續罷免難度越來越高，Wecare高雄發起人尹立指出「Wecare高雄跟台灣基進以及公民割草行動，第一階段募集已經到30萬份，1月11日也是高雄人民意展現，超過7成市民對韓國瑜投下不信任票，看得出對他憤怒到極點，他是把這裡當旅館，要來就來要走就走」，一旁陳柏惟則用台語說「把高雄人當作是塑膠的逆！」

尹立也批韓「沒有為他政治跳票道歉，為背棄市民道歉，抹黑前朝道歉，至少欠高雄人一百個道歉，高雄人聽得下去嗎？道歉亂講，胡說八道」，陳柏維則說，「韓國瑜的道歉能聽，很多東西都能吃。」

▲ 罷韓時程表。（圖／ETtoday製表）