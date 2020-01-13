「一柱擎天姊」直播怒嗆：我宋慧喬沒在怕你們1450啦！　又轟陳柏惟教壞小孩

▲一柱擎天姊表示，我沒在怕1450。（圖／翻攝自一柱擎天姊直播）

地方中心／綜合報導

韓國瑜角逐2020大選失利後，讓很多韓粉都感到相當不捨與難過，其中死忠韓粉「一柱擎天姊」13日就直播表示，「1450只會被我笑而已啦，只會用無號碼騷擾啦！我告訴你，我宋慧喬、一柱擎天沒在怕啦，就挑戰你們啦！」

一柱擎天姊表示，「我相信我們韓市長、韓總統有一天會平反回來的，我等著看你們1450有什麼下場，會有報應、會死得很難看，你們甚至有還有人祝別人全家死光光，1450我才祝你全家死光光啦！」

此外，一柱擎天姊也提到，「有需要這樣對待韓市長、對待一個長輩嗎？連一些國、高中生你們也在罵，你們有投票權嗎？說韓國瑜只會講幹話，啊你們有投票權嗎？你們還不是在講幹話。」

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另外，一柱擎天姊也表示，自己收到很多1450用無號碼電話打進來罵髒話、挑釁，「我告訴1450那些垃圾 ，你們如果再打電話騷擾、來罵，敢的話就用有號碼的，不然我會更瞧不起你們，不要在別人版上用假帳號留言，要就用本人的來，不敢的就包一包回家啦，你們再打電話來，我就去報案，我會找出來，你們等著瞧。」

此外，一柱擎天姊也呼籲，希望大家不要去攻擊小燈泡媽媽，「她的小女兒因為這樣被殺死，她也是很無辜的媽媽，就不要去攻擊人家啦！她已經犧牲掉她的女兒了，我覺得不用去罵人家，小燈泡的媽媽有得罪到你們嗎？」而她話鋒一轉也提到，「該罵的是那個陳柏惟，只會在台上罵髒話，那個才是真的教壞小孩的，這不被罵，竟然還讓他當選，厲害了這世界是怎麼了？」

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