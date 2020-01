菲律賓火山噴熔岩…45萬人身陷危險區　75次地震恐有「火山海嘯」

▲火山灰直衝天際。(圖/達志影像/美聯社)



記者丁維瑀/綜合外電報導

菲律賓呂宋島八打雁省塔爾火山(Taal Volcano)12下午突然噴發,13日上午還開始噴出熔岩,空中可見大量閃電雲霧。目前八打雁省已宣布進入災難狀態,聯合國人道事務協調廳(OCHA)則估計,有超過45萬人居住在距離火山14公里的危險區域。另外,受到火山灰影響,當地13日還發生一起1死3傷的車禍。

▲空中可見大量雲霧。(圖/路透)



《英國廣播公司》(BBC)報導,塔爾火山位於首都馬尼拉(Manila)以南70公里,13日上午開始冒出熔岩,此前,火山噴發大量火山灰,伴隨轟隆聲響跟震動,導致該地區8000人緊急疏散。根據「菲律賓火山及地震研究所」(Phivolcs)數據,塔爾火山區域總共發生75次地震,其中32次的強度都在二級或是更高。

雖然當局疏散8000人,不過聯合國人道事務協調廳估算,有超過45萬人都居住在危險區域。菲律賓火山及地震研究所12日警告,未來數小時或數天內,可能發生危險的噴發。

▲居民緊急撤離。(圖/路透)



菲律賓網路媒體Rappler報導,塔爾火山噴出大量火山灰影響視線,名為布里奧內斯(Gilbert Dawal Briones)的司機13日原本載著3名乘客要前往馬尼拉,但警方表示當地能見度幾乎是零,車輛在過程中失去控制、翻倒並撞上柱子,造成1死3傷的悲劇,擋風玻璃全是火山灰。當局表示,駕駛應特別注意安全,火山灰無法光靠雨刷就能清除。

根據CNN,整個八打雁省(Batangas)宣布進入災難狀態,此舉將允許當地政府動用資金,來協助受到影響的災民。菲律賓國防部長羅倫沙納(Delfin Lorenzana)表示,有1萬715人都受到影響,多數災民為八打雁省居民。

隨著火山灰擴散到周邊的區域,當地衛生局官員建議使用N95口罩,可以防止空氣中95%的粒子,但也有媒體指出有些店家正在進行漲價,從菲律賓比索30升高到200比索。政府13日警告,如果商家不合理拉高口罩的價格,將會受到法律上的約束。

Lightning streaks through a column of smoke and ash as the Taal Volcano suddenly rumbled back to life in the Philippines. https://t.co/EgH8aACp1o pic.twitter.com/u5bQ96tZ1e