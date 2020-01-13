菲律賓火山噴熔岩…45萬人身陷危險區　75次地震恐有「火山海嘯」

▲火山灰直衝天際。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合外電報導

菲律賓呂宋島八打雁省塔爾火山（Taal Volcano）12下午突然噴發，13日上午還開始噴出熔岩，空中可見大量閃電雲霧。目前八打雁省已宣布進入災難狀態，聯合國人道事務協調廳（OCHA）則估計，有超過45萬人居住在距離火山14公里的危險區域。另外，受到火山灰影響，當地13日還發生一起1死3傷的車禍。

▲空中可見大量雲霧。（圖／路透）



《英國廣播公司》（BBC）報導，塔爾火山位於首都馬尼拉（Manila）以南70公里，13日上午開始冒出熔岩，此前，火山噴發大量火山灰，伴隨轟隆聲響跟震動，導致該地區8000人緊急疏散。根據「菲律賓火山及地震研究所」（Phivolcs）數據，塔爾火山區域總共發生75次地震，其中32次的強度都在二級或是更高。

雖然當局疏散8000人，不過聯合國人道事務協調廳估算，有超過45萬人都居住在危險區域。菲律賓火山及地震研究所12日警告，未來數小時或數天內，可能發生危險的噴發。

▲居民緊急撤離。（圖／路透）



菲律賓網路媒體Rappler報導，塔爾火山噴出大量火山灰影響視線，名為布里奧內斯（Gilbert Dawal Briones）的司機13日原本載著3名乘客要前往馬尼拉，但警方表示當地能見度幾乎是零，車輛在過程中失去控制、翻倒並撞上柱子，造成1死3傷的悲劇，擋風玻璃全是火山灰。當局表示，駕駛應特別注意安全，火山灰無法光靠雨刷就能清除。

根據CNN，整個八打雁省（Batangas）宣布進入災難狀態，此舉將允許當地政府動用資金，來協助受到影響的災民。菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）表示，有1萬715人都受到影響，多數災民為八打雁省居民。

隨著火山灰擴散到周邊的區域，當地衛生局官員建議使用N95口罩，可以防止空氣中95％的粒子，但也有媒體指出有些店家正在進行漲價，從菲律賓比索30升高到200比索。政府13日警告，如果商家不合理拉高口罩的價格，將會受到法律上的約束。

Lightning streaks through a column of smoke and ash as the Taal Volcano suddenly rumbled back to life in the Philippines. https://t.co/EgH8aACp1o pic.twitter.com/u5bQ96tZ1e — ABC News (@ABC) January 13, 2020

由於塔爾火山持續噴出火山灰與煙霧，13日至少有286個航班取消，數千名乘客也滯留在機場，不過已有部分航班開始恢復運行。菲律賓火山及地震研究所已把警報從3調至4，最高則為5；當局還警告可能發生「火山海嘯」（volcanic tsunami），這是指火山爆發後，掉落的碎片可能會推動海水並產生海浪。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）已命令暫停政府在馬尼拉的工作，也關閉首都所有的學校。當局估計，雖然已有8000人撤離到至少38個疏散中心，但這個數字可能還會增加，有些居民礙於交通不發達、能見度差，甚至難以離開，還有人拒絕走出家園。

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