火山噴發「馬尼拉機場關閉」！台旅行社：專攻宿霧、長灘島影響不大

▲菲律賓塔爾火山瀕臨爆發，馬尼拉機場目前暫停起降。（圖／達志影像／美聯社）

記者彭懷玉／台北報導

菲律賓受塔爾火山12日下午噴發大量蒸氣、火山灰影響，當局將火山警戒升高到第4級，馬尼拉機場目前暫時關閉，持續暫停班機起降，是否開放要到今（13日）晚11點再決定。針對塔爾火山噴發及馬尼拉機場暫停飛機起降一事，記者詢問雄獅、五福、可樂、東南、易遊網等大型旅行社，皆回覆尚無團體旅客受到影響，也未接獲旅行社通報旅行團旅客受影響。

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▲菲律賓塔爾火山12日下午瀕臨爆發，鄰近的馬尼拉機場影響較大。（圖／達志影像／美聯社）

雄獅旅遊表示，火山爆發的地區主要以馬尼拉為中心，雄獅前往馬尼拉的團體最近一個出團日為1月7日，該團已歸國，目前並無有旅客滯留，所以不受影響。而菲律賓團多以離島為熱門（宿霧、巴拉望、長灘島等地），馬尼拉本島的團體本來就少，所以影響不大。

可樂旅遊回覆，針對菲律賓火山爆發事件，影響地區在馬尼拉，目前並沒有到馬尼拉的團，所以沒有受到影響。東南旅遊部分，菲律賓的行程也大多鎖定宿霧跟長灘島，目前安排的都是直飛過去，沒有從馬尼拉轉機的航班，所以也未受到影響；五福旅遊則說，目前火山爆發所受的影響區域，只有北部地區（馬尼拉），其他南部地區不受影響，今（13日）僅有出宿霧團體，無需擔心。

▲旅行社均表示，菲律賓團多以宿霧、巴拉望、長灘島為主，針對火山噴發之意外影響不大。（圖／華航提供）

而易遊網指出，菲律賓團主攻週邊島嶼，像是宿霧、長灘島、巴拉望行程為主，沒有本島的團。至於和其他家旅行社合作出團的商品，要到1月24日以後才有客人報名出發，因為目前還有一段時間，所以也還在觀察狀況，及等候出團旅行社評估是否需作任何異動。旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，目前依旅遊契約第14跟26條（法定不可抗力原因）內容進行，至於詳細影響人數仍在統計中。

▲塔爾火山位在菲律賓首都馬尼拉南方約70公里，火山灰影響到了馬尼拉市區。（圖／達志影像／美聯社）



塔爾火山位在菲律賓首都馬尼拉南方約70公里，火山爆發時的火山灰甚至影響到了馬尼拉市區。當地政府在火山噴發後緊急宣布，八打雁省（Batangas）、甲美地省（Cavite）及馬尼拉都會區的馬卡蒂市（Makati）、曼達路永市（Mandaluyong）、馬尼拉市、奎松市（Quezon）等11個城市13日起停課。