霸氣新娘「車窗辣丟槍」！親友曝用意：希望不要常常撿到槍　車一開婚攝笑噴

▲新娘車窗丟槍 。（圖／當事人親友提供）

記者張嘉晏／綜合報導

傳統習俗上，新娘在出嫁時，娘家會準備一把扇子，當車子駛離娘家之際，新娘要用扇子「敲打車窗三下」，將過去的壞脾氣都轉移到扇子上，然後丟出窗外，丟得越遠越好。不過這位新娘不丟扇子了，而是改丟一把槍，親友貼心用意曝光後，也笑噴1.5萬名網友。

「放下這把槍，希望可以不要常常撿到槍。」臉書「爆笑公社」中近日出現一張新娘子「從車窗丟假槍」的照片，有別於以往丟扇子的習慣，親友以創意的方式，把扇子和槍綁在一起，希望新娘出嫁後說話要更圓融一點，不要常常撿到槍開砲。

請繼續往下閱讀...

新娘閨蜜也提供《ETtoday新聞雲》當時的影片，只見新娘用單手拿槍的模樣相當霸氣；有趣的是，當鞭炮聲響起、她順勢把槍丟到地上時，槍枝竟出乎意料地斷成兩半，最後才由媽媽撿起。

▲▼雖然槍斷成兩半，但新娘笑起來還是很溫柔的。（圖／當事人親友提供）

超狂照片一曝光，在社團內也吸引了1.5萬名網友按讚，紛紛笑噴表示「新娘眼神好棒超殺」、「我覺得我可能該丟掉火箭炮」、「老公要小心了」、「看來當初我沒有放下那把槍」、「讓婆家知道不是好欺負的」、「我可能需要這個，不是超大電風扇」、「車殼刮起來」。

事實上，隨著時代改變，不少新娘也會選擇丟電扇或甚至是冷氣，讓場面看起來更壯觀。民俗專家對此也認為，只要雙方家人都同意，仍然會有效果。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！



►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

