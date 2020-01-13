竹科男6歲目睹雙親離婚　26年後阿姨嗆「提告遺棄」逼扶養媽媽

記者黃翊婷／綜合報導

在竹科擔任技術員的小平（化名）6歲時看著雙親離婚，之後就跟著父親回到老家居住，一切生活開銷、學費都是由爺爺和奶奶負擔，沒想到26年後阿姨竟然跑到家中要求他扶養母親阿秀（化名），否則就要提告遺棄，不得已才決定提告請求減輕或免除扶養義務，最後獲得新竹地院法官判准免除。

判決書中提到，小平幼年時哥哥就因為意外過世，母親婚後精神狀況不穩定，有時會做出亂丟衣物或撕毀小孩預防針注射卡等行為，不久就和父親分居，他則和父親一起回到老家與爺爺、奶奶同住；1993年間雙親決定離婚，當時他才6歲，從那時候開始母親就沒有再前來探視，往後的生活開銷以及學費也都是由爺爺、奶奶負擔。

▲小平6歲時雙親就因故離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

小平對母親幾乎沒有任何印象，也沒有什麼母子感情，去年7、8月間阿姨突然跑來，一開口就要求他扶養母親，否則就要提告遺棄，接著又把里長帶來家中，聲稱阿秀要辦理低收入證明，所以需要提告確認扶養關係，雙方這才鬧上法院。小平提到，自己從小就是由祖父母帶大，母親在成長過程中從未表達關心，因此希望法官能減輕或免除扶養義務。

對此，阿秀請妹妹代為出庭答辯，她患有中度智能障礙，不識字也無謀生能力，婚後原本與丈夫一起住在娘家，後來公婆把孩子接走，夫妻倆隨後也離婚、分開居住，之所以沒有前往探視，是因為夫家在很偏僻的山上，自己不會騎車也不會搭乘大眾交通工具，並非故意不理會，反觀兒子是身體健康的正常人，成年之後卻都沒有來探望母親。

▲法官認為阿秀並沒有盡到為人母的責任。（示意圖／取自免費圖庫123RF，與本文當事人無關）

不過，新竹地院法官找來小平的叔叔詢問，他證稱，阿秀的確曾與三哥（已在2016年間過世）結婚，婚後嫂子幾乎都是住在娘家，小平則是由長輩扶養長大，「阿秀去年7、8月間有來談事情，我家就在隔壁而已，第一次來的時候我不在，第二次她們找里長來，我有碰到，她們說要叫小平去法院辦一些事情」、「小平現在已經結婚了，有一個女兒，去年6月間出生的，是聽障寶寶」。

法官認為，阿秀過去並未盡到照顧兒子的責任，縱使現在的確因為沒有謀生能力需要子女扶養，但她在沒有正當理由的情況之下拋下孩子多年，如今反過來要求給付扶養費，顯然有失公平，最後裁定准許免除小平對母親的扶養義務。