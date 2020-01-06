違停挨罰「打電話嗆派出所過來講」　駕駛夾警大腿反賠200倍

記者黃翊婷／綜合報導

新竹黃姓男子去年11月11日因為違規停車吃上一張罰單，他一氣之下竟然打電話到派出所要求陳姓警員到場解釋，不僅狂飆三字經、「靠北三小」等髒話，還出腳弄傷陳員，最後反而挨告侮辱公務員、妨害公務執行兩罪，被判處4月有期徒刑，得易科罰金12萬元，荷包損失直接翻漲200倍。

判決書中提到，黃男當天下午4時50分將車違規停在新竹市南大路與興學街的T字路口，後來發現警方開單，氣得打電話到南門派出所，要求陳姓警員到場說明。大約20分鐘後兩人正式「面對面」，他立即質問，「為何車不能這樣停？現場其他違規停車是否也該一併舉發？」陳員則回答，「車停放在路口及車道範圍確屬違規，況且不法無主張平等之權利。」

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

黃男一聽心中的不滿一下子爆發，一氣之下當場飆罵「靠北三小」、「你他X的又再噴，X你娘」等髒話，甚至在被當成現行犯逮捕時，用雙腳夾住陳員的大腿及肢體，導致對方跌倒右側小指撕裂傷。

新竹地院法官認為，黃男違規在先卻不檢討自己，反而繼續將車停在原地，況且他要求警員尊重自己，本身卻完全不尊重他人，行為、說話態度都非和善，縱使真的對警方的執法過程有異議，也應該尋求合法或適當的途徑解決。

法官接著表示，綜觀上述行為可見黃男欠缺法治觀念，理應受到嚴厲譴責，但考量到他沒有任何前科，事後也主動坦承犯行，尚有悔改之意，最後依侮辱公務員罪判處2月、妨害公務執行罪判處3月，合併應執行刑期為4月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。