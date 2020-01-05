中風媽請求月付1.2萬扶養費遭拒　兒曝回憶「她都缺席」：只見過1、2次

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▲曾母到台南地院請求兒子負擔扶養費，但被提抗辯成功。（圖／資料照）

記者張靖榕／綜合報導

台南65歲曾姓婦人年輕時和男友生下一名兒子，後因工作等關係，將兒子長期交由祖母照顧，近年因中風、車禍，已無法工作維持生計，因此依法請求兒子負擔扶養費。曾兒則以母親從沒有盡到扶養義務為由提出抗辯成功。

判決書指出，曾母自陳年輕時和兒子生父（阿康，化名）沒有婚姻關係存在，因需要工作而將兒子（小康）交由祖母照顧，每逢假日才會回祖母家探視，直到小康7歲時，她和阿康分手，之後就獨自生活至今，與小康再無聯絡。

曾母表示，年紀已大後歷經中風，必須時常進出醫院，2019年8月間又因車禍導致行動不便，早已無法外出工作維持生計，才會提出請求扶養，按月給付1.2萬元。

小康於調解時提出抗辯，表示自己從小給祖母拉拔長大，國小更只見過母親1、2次，也從沒收過母親給的扶養費用，現在則是替家裡送貨，沒有固定收入，因此無負擔扶養的能力。

小康祖母出面證稱，小康出生頭一個月都住在醫院，之後就由她扶養長大，沒有和曾母聯絡過，也未見曾母來探視和負擔扶養費用。

台南地院法官認為，小康與祖母說法大致相符，且曾母的確未盡到民法明文規定之「互盡扶養義務」，因此採信小康說法，判定抗辯成功，而曾母請求小康給付扶養費，「為無理由，應予駁回。」全案可抗告。