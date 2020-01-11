富少房間強揉女家教：要對妳使用暴力！　她猛咬破臉皮「機警1招」成功逃跑

▲棠棠（化名）應徵女家教，竟被騙到吳男租屋處強制猥褻，差點遭性侵。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張靖榕／綜合報導

新竹吳姓外貿富少和第一次見面的求職女子棠棠（化名），相約面試英文家教，之後帶女方回到租屋處看環境，卻在關上門後開始毛手毛腳，還壓住房門不讓對方離開，直喊「妳這樣反而讓我有反應了，知道嗎？」最後棠棠機警咬破吳男的臉，傳訊給男友才成功脫逃。法官一審依強制猥褻罪判吳男1年4月徒刑；吳男已提出上訴。

判決書指出，吳男於2017年3月間在網路上刊登尋找英文家教的訊息，收到棠棠應徵通知後，和她約在新竹一間咖啡館進行試教，結束後兩人都覺得頗契合，於是決定到吳男家先參觀一遍往後的教學環境。

吳男關上門後，很快就露出真面目，問棠棠「妳今天有化妝嗎」、「妳有染過頭髮嗎」等語言挑逗她，還趁機伸手撫摸她的頭髮和肩膀。棠棠察覺不對勁，開始閃躲、喝斥吳男不要靠近，當要離開時，竟被吳男擋住去路，「妳真的激怒我了，妳繼續這樣的話我就要對妳使用暴力！」





▲棠棠傳訊向男友求救後，靠下壓門把方式讓門外尋人的男友和保全找到她。（圖／取自免費圖庫pexels）

棠棠明白靠自己的力氣沒辦法掙脫吳男，沒有再激烈反抗，而吳男的語氣也開始放緩，「我只是心情不好，讓我抱」、「妳轉過去，我喜歡從背後抱人。」吳男看棠棠作勢要大叫、摔東西，脫口而出「妳現在這樣抵抗，反而讓我有反應了知道嗎」，接著伸手環繞棠棠的脖子，硬是揉胸摸腰。

由於距離夠近，棠棠立刻咬住吳男臉頰，將他咬得鮮血滲出，之後趁機傳訊息給男友求救才成功逃脫。

吳男在庭上辯稱「我沒有強制猥褻棠棠」，當天晚上是因對方說租屋處照片看起來像飯店，才會帶她回家，結果聊到一半才發現，對方其實想要靠關係進他家的外貿公司上班，所以出口罵「妳是靠試教出來騙吃騙喝」、「你男朋友知道你那麼賤嗎」等。他說棠棠被拒絕後惱羞成怒，才會設局陷害他。

棠棠表示，當天是吳男說他家很安全，要不要去看，才想說看一下就走，但後來事情發生了想逃跑，還聽到吳男說「妳在這邊大叫，隔壁也聽不到」等等，最後是靠「下壓門把」的求救訊息，讓帶著保全來營救的男友推開門，才趁機會逃走。