老爸稱生意失敗拋下姊妹花　法官調資料「一年出國8次」打臉

記者黃翊婷／綜合報導

台南黃姓姊妹花聲稱，父親在妹妹尚未出生前就離家出走，還在外積欠多筆債務，經常有債主找上門，害母女3人受到鄰居指指點點，如今父親無法工作、身體欠佳，但她們已經無力負擔，因此提告想減輕或免除扶養義務。雖然台南地院法官認為黃姓一家人的說詞有疑點，但黃父對於女兒們的指控皆無異議，最後裁定她們每人每月仍須給付2000元的扶養費給父親。

▲黃父25年內共出國114次。（示意圖／記者姜國輝攝，與本案無關）

黃姓姊妹在判決書中主張，妹妹尚未出生父親就離家出走，兩人是由母親辛苦一手帶大，就學期間為了負擔家計，都是半工半讀來平衡生活開銷，父親除了從未主動關心家人、長期在外生活，還積欠多筆債務，導致經常有債主找上門，害她們母女3人受到鄰居閒言閒語，生活壓力極大。

如今父親無法工作自食其力，加上身體欠佳，姊妹倆考量到尚須扶養母親，實在沒有多餘的經濟能力負擔父親的生活費和醫療費，這才決定提告請求免除扶養義務，如果不符合免除要件，希望可以減輕為每人每月給付2000元就好。

▲黃姓姊妹自稱靠半工半讀度過求學生活。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

而黃父對於女兒們的指控也沒有多加反駁，僅表示自己年輕時做生意失敗，的確沒有養育妻女，至於2017年間可以出國高達8次，是靠以前做生意留下來的一點錢財，「名下的車子幾乎都壞了，只剩下一台放在家裡」、「有開過公司，做食品的，現在已經停業了」。

台南地院法官認為，假如黃父是因為年輕時做生意失敗才無力扶養子女，怎麼會有資金開設公司、給付25年累積下來的數百萬元機票費，上述說詞顯然有疑點，女兒們也無法舉證過去沒有受到父親扶養、照顧，但雙方對彼此的說法都沒有異議，加上黃父除了這兩名女兒之外，還有另外兩名法定扶養義務人，每月領有3000多元的國民年金，並非全無收入，衡量一切情狀，最後判姊妹倆每人每月還是得給付父親2000元的扶養費較為合理。