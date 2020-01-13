ka迷照過來！超商最新「Kakao Friends」集點　Ryan、Apeach暖手枕超療癒

▲全家集點Kakao Friends活動。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

全家新集點活動來了！繼宇宙人氣萌星「BT21」現身後，全家再度攜手韓國超夯卡通「Kakao Friends」推出「有愛最KA愛」全店集點活動，並以隊長Ryan和淘氣Apeach為主角打造10款超萌居家小物，1月15日起分為3波開跑，首波獨家祭出鼠年造型的Ryan存錢筒，還有造型暖手枕，全都可愛破表，粉絲們趕快集起來。

▲7款超可愛大頭絨毛筆。



▲Ryan&Apeach暖手枕。



全家最新APP集點找來「Kakao Friends」助陣，第一波將在1月15日開跑，推出超可愛絨毛筆，有Little RYAN、Little APEACH、Little TUBE、Little MUZI、Little FRODO、Little NEO、Little JAY-G共7款，光是大頭造型就讓人淪陷，每一支都想要帶回家收藏。

另外還有Ryan暖暖毯、門簾，以及超大Ryan&Apeach暖手枕，無論是放在床邊或是冬天在客廳覺得冷抱著取暖，都是超好選擇，而最可愛的絕對不能錯過鼠年造型的Ryan存錢筒，手握錢幣的Ryan還穿著老鼠裝，真的萌到爆炸了。

▲Ryan暖暖毯。

▲獨家鼠年造型的Ryan存錢筒。



第二波居家小物集點則有可愛Ryan大頭造型馬克杯、超實用泡麵碗、還有女孩們必備的體重計，最後一波祭出2款藍色Ryan、粉色Apeach的帆布包，以及一款悶燒鍋，通通都是超實用小物，ka迷絕對不能錯過。全家集點活動分別在1月15日、1月29日、2月14開跑。

▲▼居家小物體重計、泡麵碗、悶燒鍋。



►我沒有遲到，是時間遲到了！