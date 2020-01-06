全家199福袋開箱！他見滿滿洋芋片哭了…　網抽到「800元贈品」嗨炸：戀愛了

▲原PO抽到零食飲料與白爛貓公仔。（圖／翻攝自PTT）



記者黃可昀／綜合報導

最近各大超商推出新年福袋，不少人已經開始搶購。一名網友開箱了全家199福袋，內容物大多是洋芋片、餅乾，讓他有點懷疑這是否值199元？全家公關表示，其實福袋的賣點主要是在贈品與抽獎，每個人對於贈品的感受度不同，不過，光是零食的價值就已經超過199元。

原PO在PTT表示，「199新臺幣說貴不貴，說便宜不便宜」，裡面的東西也中規中矩，雖然不能說踩雷，但也沒讓他特別驚豔。其他網友認為，「算原價是有啊，只是幫忙讓你幫忙消庫存」、「還好啦，這裡面賣不掉的大概只有一兩種，其他都勉強過得去」、「這當遠足包算便宜了」、「有250市價吧」。

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▲有網友拿到媽祖加持的平安手鍊。（圖／翻攝自PTT）



也有人指出，重點根本不在內容物，而是內附的贈品，「隔壁有人這包開到600元的耳機啊」、「裡面還有抽獎序號或是一些體驗券」、「跟我一模一樣耶，還好還有LEXUS抽獎機會。」其他網友也分享了自己的福袋開箱，原PO收到的贈品是爛貓公仔，有人則是抽中價值600元的耳機，或是超過800元INFFINI媽祖開光加持祈福平安手鍊，直呼「我聞到戀愛的感覺了！」

全家公關部表示，福袋內容物共有11樣商品，由飲料、零食所組成，還會隨機附贈1項贈品，贈品包括耳機、公仔等等，全家並沒有對外公開贈品內容，是要「讓顧客享受拆福袋的驚喜感」，至於贈品是否符合期待比較主觀，但扣除掉贈品，「其他零食的價格也絕對超乎199元」，目前收到的顧客反應也都蠻熱烈。

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