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唐寶寶送愛回饋社會！推「年菜禮盒」助弱勢過年暖心圍爐

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▲▼ 。（圖／唐氏症基金會提供）

▲唐氏症基金會連續第四年舉辦春節送愛活動。（圖／唐氏症基金會提供）

生活中心／綜合報導

農曆春節即將來臨！每年家人相煨圍爐，一桌熱烘烘的年菜，這樣的幸福氣氛，對多數人來說或許稀鬆平常，但對弱勢家庭來說，卻是一份奢侈的願望。唐氏症基金會為了幫助弱勢家庭，在過年時也能與家人圍爐，推出「春節送愛」活動，希望透過大家的幫忙，將溫暖傳遞給社會每一個角落，讓生活清苦的特殊家庭在過年期間，也能感受到自己是被愛的、被祝福的，來年能更有力氣為生活努力。　

唐氏症基金會今年特別與全家便利商店合作「愛心年菜認購」計畫，希望讓正在貧窮線上掙扎的受贈家庭，能跟其他家庭一樣，在除夕夜當天，一家人溫馨齊聚團圓，共享年夜飯。今年已是唐氏症基金會第四年舉辦「春節送愛」活動，四年下來，唐氏症基金會一共募集超過3萬份禮盒，在每年過年前，將社會的溫暖傳遞給每一個有需要的家庭。

▲▼ 。（圖／唐氏症基金會提供）

▲基金會募集的愛心年節禮盒，陪伴受贈者度過溫馨年節，同時也支持唐寶寶們的庇護商店「愛不囉嗦」。（圖／唐氏症基金會提供）

唐氏症基金會的「春節送愛」活動，受到社會各界善心人士支持，共同把新年的關切慰問之忱，化成餐桌上的美味佳餚。今年唐氏症基金會一共募集了7200份鴻福海陸小套餐禮盒，這些禮盒將被分送到唐氏症基金會的服務對象手上，其中包括全台的唐氏症及心智障礙者家庭，中低收入、低收入與近貧的身心障礙、非身心障礙家庭，以及全台28所特教學校的學生家庭。此外，募集來的愛心年節禮盒也讓愛雙倍轉動，因為除了陪伴受贈者度過溫馨年節之外，同時也支持了唐寶寶們的庇護商店「愛不囉嗦」。

▲▼ 。（圖／唐氏症基金會提供）

▲唐氏症基金會今年特別與全家便利商店合作「愛心年菜認購」計畫。（圖／唐氏症基金會提供）

唐氏症基金會董事長林正俠表示，「過年象徵一個家的圓滿，家人團聚吃一頓好吃的年夜飯，但這一餐，對不少弱勢家庭來說可能很困難。因此，唐氏症基金會每年都趕在過年前舉辦送年菜活動，希望達到拋磚引玉的效果，讓大家在過年的時候，也能把自己的快樂與幸福感，分享給弱勢家庭。唐氏症基金會非常感謝替我們募集到春節禮盒的每一位捐贈者，期待每一位受贈者都能因此得到全新力量，在新的一年更順利圓滿，每一位捐贈者也更有福氣，未來可以造福更多需要幫助的弱勢朋友」。

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