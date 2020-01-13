許淑華「立委三連霸」卻哭了！一見鏡頭哽咽：我沒幫上韓總統

記者柯振中／綜合報導

「神力女超人」許淑華成功連任南投縣第二選區的立委，但出面致詞時一度落淚哽咽，自責沒替韓國瑜在南投取得好成績，心情相當複雜。她也指責，這次的選舉由年輕人決定勝負，但國民黨沒有中心思想，無法爭取更多年輕選票以及中間選票，黨中央應該檢討，擬定發展方向。

許淑華致詞時提到，她對韓國瑜開票落後的結果感到相當難過，情緒激動時甚至哽咽落淚，身為韓國瑜北部競辦副執行長，卻沒能替韓國瑜在南投爭取更多選票，心情相當複雜。

隨後，許淑華指責，現在網路、年輕世代崛起，民進黨有看到風向，投入不少資源到網路上，但國民黨只固守傳統的基本盤，似乎所有人都還沉溺在「基本盤藍大於綠」的思想中。

▼許淑華自責，沒替韓國瑜在南投爭取到好成績。（圖／翻攝自粉專／許淑華）



許淑華強調，若國民黨沒有中心思想，沒有即時調整路線，無論未來怎麼走，都沒辦法爭取更多年輕選票以及中間選票，黨中央應該檢討，擬定未來發展方向。

許淑華自責沒替韓國瑜奪下佳績，不過，國民黨總統候選人韓國瑜在高雄發表敗選感言後，取消中外記者會，帶著妻子李佳芬、女兒韓冰及部分幕僚團隊人員，前往高雄的「汕頭泉成沙茶火鍋」用餐。

▼許淑華致詞時哭了。（圖／攝影中心攝）



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