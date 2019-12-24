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12歲少女突然胸痛、腹瀉！一照CT「肺部全破洞了」…關鍵致病元兇竟是水

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▲▼12歲女孩罹患怪病，元兇竟是水。（圖／翻攝自看看新聞）

▲12歲女孩罹患怪病。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

山西省12歲女孩日前出現咳嗽、呼吸困難、血痰、胸痛、腹痛、腹瀉等症狀，被當地醫院診斷為結核病，隨後轉院到西安市胸科醫院。沒想到，醫生經過進一步檢查，竟發現女孩肺部都已經出現多處「空洞」，認為病症並不簡單，應該是另外一種「寄生蟲病」。

據《看看新聞》報導，根據女孩的胸部CT的片子顯示，她左肺下葉有空洞，同時有胸水，均符合結核的症狀。可是進一步抽血檢查後發現了異常，她體內的嗜酸性白血球超標，極可能是寄生蟲病或過敏因素引起的。通過進一步問診，一個細節還引起了醫生的注意。

▲▼12歲女孩罹患怪病，元兇竟是水。（圖／翻攝自看看新聞）

▲醫生診斷。（圖／翻攝自看看新聞）

西安市胸科醫院婦兒結核科主任醫師茍超倫分析，「女孩說她經常在山上喝山間小溪流的水，左肺下葉的空洞實際上是衛氏肺吸蟲，右側的胸水是由衛氏肺吸蟲引起的胸水。」

衛氏肺吸蟲是一種在廣泛分佈的食源性寄生蟲，得病患者以農村兒童居多。茍超倫表示，「衛氏肺吸蟲病是一個常見的寄生蟲病，通過吃感染；其實海裡面的螃蟹沒關係，可是生活在山中小溪中的螃蟹就可能含有大量的衛氏肺吸蟲，溪水中含有大量的寄生蟲卵，喝這個被衛氏肺吸蟲污染的水人也會被感染。」

▲▼12歲女孩罹患怪病，元兇竟是水。（圖／翻攝自看看新聞）

▲有些螃蟹中就含有這種寄生蟲。（圖／翻攝自看看新聞）

據了解，一旦衛氏肺吸蟲的囊蚴進入小腸，幼蟲脫囊再穿透腸壁進入血液，便會通過血液到達肺部，進而引發炎症，將會給患者帶來與結核病相似的病症，出現發熱、胸悶、氣短、胸水、咳血等症狀。 茍超倫提醒，「衛氏肺吸蟲並不可怕，只要將食物煮熟，經過高溫煮沸後，肺吸蟲可以被完全殺死。」

幸好，女孩的病情發現早，且及時就醫，目前並無大礙，經過藥物的治療後已經出院。

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