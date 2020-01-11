雲林第一選區立法委員候選人蘇治芬　領先近萬票自行宣布當選

▲第十屆立法委員選舉，雲林縣第一選區民進黨立委候選人蘇治芬以領先近萬票，於北港競選總自行宣布當選。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2020大選第十屆立法委員選舉，雲林縣第一選區民進黨立委候選人蘇治芬以領先近萬票，於北港競選總自行宣布當選。

蘇治芬表示，返鄉投票的話，年輕人的憂慮在這次選戰裡展現出來，我們發現在每個投票所都有年輕人回來投票，像老一輩的人也非常擔心國家主權的問題，尤其是香港的送中，不管是哪一個世代，再加上大家在媒體上也看得很清楚，那我覺得台灣這回的選戰來講最主要是大家用選票來維護我們國家的主權，我覺得這是最關鍵的，還有就是候選人的差異性也在這次選舉中算是很主要的條件，候選人的差異性與政見都是選民眼睛都是雪亮的。

蘇治芬說，這選戰對於張家來講是不是個挫敗我們不於置評，選民的選擇就已經很明顯看得出來，我在選舉的過程第一個我不出黑函，第二個我一定會提出我的政策面及證見，選舉還是要回歸到正道，必須要到政策面好好向選民解釋，選民會看政見來看是不是願意給你機會。

針對上午身穿2020英夾克進入投票所投票的爭議，蘇治芬表示，就按照選罷法規定，如果有不對與不合規定的地方我都虛心接受所應受裁罰，不對就是不對，錯就是錯，我都接受。

蘇治芬發表當選感言內容：再給我四年的話，我的責任更加重，我的擔子是要肩負起未來四年雲林一定要走得更好、雲林一定要更進步，這樣的責任與壓力我一定會把它扛起來，台灣民主政治發展的歷史，雲林人絕對不能缺席。

我很開心也很高興蔡英文總統當選了，我也連任了，沒有辜負黨在四個月前，徵召我參選海線這席立委。其實選舉過程中，我壓力最大的、也最擔心的是民進黨這席立委會丟失了，如果選得不好，對我自己的爸爸媽媽會交代不過去，壓力實在是非常非常大，每一天幾乎都非常地煎熬，熬到今天看到開票結果。

我特別要感謝所有的好朋友，所有的我的夥伴們，以及所有的雲林鄉親把我送進去立法院，海線這席立委未來的工作還很多，我在選舉過程中，在每一個鄉鎮都有提出我的政見，對我來說未來的四年會一一去兌現，希望鄉親可以跟我一起再打拼。

我們的總統也連任了，台灣的主權總算保住了，我們對於世代子孫我們的選戰也走到成功的這一步伐，當然未來台灣還會面對更大的風險及挑戰，我們還是要固守國家的主權，我也會善盡立委的這份責任，將地方經營的好，尤其是民主的基盤，未來的挑戰性也會很高，我希望把這個民主基盤在我的選區中好好的固守住，然後帶領我的鄉親一起朝向民主自由的大道，大家一起再打拼。

蘇治芬得票數 95263票

張嘉郡得票數86737票



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