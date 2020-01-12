19歲女「生日突離校失蹤」…找回卻成冰冷浮屍　5頁遺書惹鼻酸：我是開心走的

▲19歲女大生在生日當天突然離校失蹤，最終成了一具冰冷浮屍。（圖／翻攝自看看新聞）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名19歲女大生小美（化名）在生日當天突然離校失蹤，即便同學和親人積極尋找，仍舊找不到她的身影。直到本（1）月9日，有漁民在海上發現一具女性浮屍，經過相關單位透過DNA比對後，證實是失蹤女大生的遺體。據悉，小美生前曾留下5頁遺書，內容寫道「我是開開心心地走的，沒人知道我正計畫著死亡。」讓家人看了相當揪心和難過。

▼小美在遺書中寫下滿滿感傷的字句。（圖／翻攝自看看新聞）

據《看看新聞》報導，來自山東省淄博市的小美是煙台商務職業學院的大一學生，去（2019）年12月30號晚間7點左右，她被監視器拍到獨自坐著計程車來到牟平區養馬島海邊，之後就下落不明。小美的爸爸說，女兒當時身著黑色羽絨服配上桃紅色毛衣，腳上穿著白色休閒鞋就離開了學校，完全沒有向任何人透露自己的去向。

爸爸也難過表示，當天是女兒的生日，女兒失蹤不久後便翻到她寫下的5頁悲傷遺書，內容提到「支離破碎的噩夢才剛剛開始，沒有人知道你在計劃著死亡」、「生的目的就是為了死，簡單地活著到也無所謂，但神卻把過於深奧的東西強加於我們」、「我想我也沒什麼可牽掛的了」，字裡行間透露滿滿無奈。

▼家屬不捨少女年紀輕輕便殞落了。（圖／翻攝自看看新聞）

小美失蹤後，當地派出所和學校單位都出動人力展開搜尋，卻一直沒有結果。直到9日下午，有漁民在海上發現了一具浮屍，面部完全無法辨認，經過DNA比對才確定是離開學校輕生的小美。據悉，少女在遺書中寫道「自己是開開心心地走的」，故作堅強樂觀的模樣讓家人十分心疼。警方目前正調查少女輕生動機並協助家屬善後工作。

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