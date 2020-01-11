NHK播放蔡英文受訪畫面　中國播放「卻成一片黑影」嚇壞觀眾！

▲NHK在中國播放台灣選舉相關新聞，到蔡英文時畫面跳黑。（圖／翻攝自推特）
記者陳亭伃／綜合報導
日本放送協會（NHK）報導，台灣正在舉行投票之際，日本時間中午過後，NHK針對海外的節目在中國本土播放，當報導到總統蔡英文投票新聞時，聲音跟影像突然中斷，變成全黑的畫面，等到報導國民黨總統候選人韓國瑜投票時，畫面又恢復正常。
根據《中央社》報導，NHK的海外節目於中國播放時，因為正報導到台灣的選舉相關新聞，畫面切到韓國瑜投票時，仍相當完整，接著到蔡英文投票畫面後，一段訪問的畫面直接跳成黑色螢幕蓋過，約3秒後才恢復正常
對此，日本媒體也表示，可見中國對於台灣選舉的密切關注，以及擔憂其選舉結果的影響。
中国本土では日本時間の正午すぎにＮＨＫの海外向けテレビ放送「ワールドプレミアム」で台湾総統選挙の投票に関するニュースを伝えた際、与党・民進党の蔡英文総統が１票を投じた場面で映像と音声が中断されました。https://t.co/C3r6z5GW0S#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/P38db2ApN7— NHKニュース (@nhk_news) January 11, 2020