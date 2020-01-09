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台中國中生遭霸凌！學長電擊棒圍毆打破頭　「血流滿身」孤獨到終站

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▲▼台中霸凌。（圖／翻攝爆料公社）

▲台中一位國中男學生遭學長圍毆霸凌，頭流著血搭公車卻沒人伸出援手。（圖／翻攝爆料公社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

台中又傳校園霸凌事件，受害學生竟然慘遭5、6位學長圍毆，甚至還拿電擊棒恐嚇，最後被害學生遭硬物攻擊頭破血流，媽媽心疼發文痛批校方處理態度消極，還有老師被下封口令、不得教學生家長如何處理。

《爆料公社》網站刊載指出，台中一位媽媽發文表示，就讀國中的兒子遭5、6位學長圍毆，其中有人還打開電擊棒嚇他兒子，「然後就開始揮拳爆打我兒子的頭」、「我兒子突然感覺有硬物敲擊自己頭部很多下，然後頭破血流，對方才停止。」

媽媽心痛的說，車上很多國中生卻沒人站出來告知司機，兒子只能讓頭流著血、坐著公車到最後一站。媽媽看見小孩坐在公車上滿頭血，險些喘不過去，隔天到學校調4、5支的監視器畫面，學務主任卻只給2支的影片，其他的以「只有組長會用」為由拖延，甚至還有老師私下告知說被下封口令，「不要教她要怎麼做」。

▲▼台中霸凌。（圖／翻攝爆料公社）

▲清水派出所所長表示已經將電擊棒扣押。

文章曝光後引發許多網友怒火，台中市政府警察局清水派出所所長黃皓展也在底下發言，指出已經先行將涉嫌傷害學生所手持之電擊棒查扣，也已經行文至公車業者調閱監視器畫面，等檢視後釐清案情，將通知涉案學生到案說明。

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