這所學校「豬肉當獎學金」第1名拿30斤　創辦人：有節日氣氛

▲貴州畢節一所學校已豬肉作為獎學金。（圖／翻攝自《貴陽晚報》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

近來大陸的豬肉價格高漲，貴州畢節市有一所學校索性把豬肉當成「獎學金」，9日為獎勵期末考試成績優異的90名學生發豬肉，第一名30斤，第二名20斤，第三名一隻豬腳。該校的創辦人王昊表示，這個獎勵方式是突然想到的，將肉帶回家也能增加過年的氣氛。

根據《貴陽晚報》微信公眾號，「發肉」的是當地的翰林學校，是一所民辦（私立）學校，全封閉式教學，全校有一至九年級，總共30個班1700餘人，往年每學期對班上期末考試前三名的同學給予現金獎勵，第一名300元（人民幣，下同），第二名200元，第三名100元。

王昊說，學校在小鎮上，學生領點肉回家，實惠又有節日氣氛。為了鼓勵成績優秀的學生再接再厲，做好榜樣，以發豬肉的形式獎勵學生更有意義。

校方以19.6元每斤的價格買了7頭豬，每一頭豬平均400多斤，總共3000多斤，摺合價值5萬餘元。在學校9日的表彰大會上，豬肉依次排開，學生根據名次領到自己的豬肉，一些同學將豬肉用竹竿抬回家，低年級的同學則是家長用背篼背回家。

王昊表示，沒有具體算過帳，只是想獎勵學生，讓他們高興，當天的豬肉全部獎勵給學生，發豬肉也算是對學生努力的肯定，對家長的回報，也更實惠。

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