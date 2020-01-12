對台政策變「兩手都硬」　李振廣：若民進黨挑釁大陸絕不客氣

▲蔡英文連任成功 。（圖／記者李毓康攝）

記者曾俊豪／北京報導

2020大選塵埃落定，尋求連任的蔡英文成功以264萬票的差距擊敗韓國瑜。北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣分析，支持蔡英文的除了「天然獨」以外，也有被亡國感帶來的焦慮感，這些人對兩岸統一感到焦慮，加上香港反送中確實影響台灣一些年輕人，導致他們產生抗拒心態。

民進黨在此次大選中，一掃九合一潰敗的局勢，蔡英文本人狂掃817萬票，以264萬票的差距大勝韓國瑜。針對大選結果，蔡英文在勝選感言中提到，「三年多來守住底線，面對中國文攻武嚇，維持兩岸沒釀成嚴重衝突。然而中國對台灣節節進逼，讓台灣在主權上讓步，面對中國試圖改變台海現狀，台灣別無選擇，必須強化民主防衛機制，保護台海安全。」

對於未來四年，大陸對台政策是否轉變，李振廣認為，過去大陸主導的兩岸交流官冷民熱，但接下來會「兩手都硬」。他說，「推進兩岸經濟融合，這邊要硬，遏止台獨這塊也硬起來。過去為了照顧台灣民眾情緒，對民進黨爭鋒相對時留有餘地，並沒有全力對台灣社會施加壓力，如今沒有必要客氣，兩手都要硬。」

▲北京聯合大學台灣研究院教授李振廣。（圖／翻攝自微博）

李振廣舉例，像是到大陸的台灣人，北京當局一定要對他好，「惠台政策落實的最後一哩路要做好，另外就是反對台獨，加大研究，包括政治、經濟、社會上全方位。大陸實際上希望兩岸穩定，讓台灣老百姓享受兩岸和平，若民進黨挑釁，大陸絕不會客氣。」

他認為，在台灣問題上，若民進黨敢挑釁，鬥爭力道會加大，過去不願用的手段也會慢慢推出來，因為把台灣視為同胞，希望台灣一天一天好起來，「民進黨再執政四年，老百姓的日子會更苦。」

▲蔡英文透過臉書感謝全體台灣人民。（圖／翻攝自蔡英文臉書）