突破10萬票成功連任！蘇巧慧：勝利屬於大家、服務不中斷

▲蘇巧慧在樹林競選總部發表勝選感言。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

記者吳美依／綜合報導

新北市第五選區（樹林區、鶯歌區、新莊區民安里等9里）被現任的民進黨籍立委蘇巧慧拿下，她於晚間7時左右來到樹林競選總部，帶領全體幹部鞠躬致謝。蘇巧慧提到，計票作業還沒完成，就已拿到超越2016年的票數，突破10萬大關，非常感謝每一位鄉親的肯定，除了將勝選歸功於支持者，也宣示要讓樹林、鶯歌、新莊成為台灣的驕傲，「蘇巧慧的勝利就是大家的勝利，從今天開始，我們會繼續努力，沒有空窗期， 服務繼續走！」

蘇巧慧今（11）日晚間7時左右抵達競選總部，除了一一感謝競選幹部、到場支持的里長以外，也帶領台上所有人一起鞠躬致謝，「有夠感謝，滿滿的感謝，先跟大家鞠躬敬禮！」她泛紅著眼眶表示，開票作業還沒有完全結束，獲得的票數已經比上一次勝選時更多，超過10萬票，「蘇巧慧當選了！我們贏起來啦！我們為台灣的民主跟自由，我們這一席守起來啦！」

▲蘇巧慧抵達樹林競選總部，感謝競選幹部、里長與所有候選人。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）



蘇巧慧表示，「每一張票，表示我沒有辜負4年前9萬2千位鄉親的肯定，甚至我們這一席還成長了……表示我們有更多、更多的鄉親好朋友，加入巧慧的行列，加入台灣民主自由這一邊。」她認為，支持者透過選票告訴大家「我們是會做事的團隊，我們是代表台灣進步價值的團隊，我們一定會為地方努力，為台灣的民主自由努力，鶯歌、樹林、新莊會成為台灣的驕傲！」

蘇巧慧預告，明天將展開一整天的謝票行程，「從今天開始，我們會繼續努力，沒有空窗期，服務繼續走」，現場放著煙火，爆出掌聲與歡呼，持續高喊「蘇巧慧，凍蒜！」她說，這次勝選是所有人的功勞與勝利，「我們一起走，一起贏，好不好？一起繼續拚四年，翻轉樹林，讓鶯歌風華再現，讓新莊繼續前進！」

【直播】巧慧開票之夜 我們正在樹林競選總部前（樹林區大安路497號），歡迎鄉親朋友，作伙加入來看開票 由蘇巧慧發佈於 2020年1月11日 星期六

正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。

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►新北市第五選區 蘇巧慧自行宣布當選連任成功！

